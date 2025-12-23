SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou-se pela primeira vez na segunda-feira (22) sobre a divulgação dos arquivos do caso Jeffrey Epstein, afirmando que pessoas que "conheceram inocentemente" o abusador podem ter suas reputações destruídas diante dos arquivos tornados públicos pelo Departamento de Justiça.

A declaração aconteceu enquanto Trump falava com repórteres em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, segundo o jornal The Guardian. Ele comentava a aparição do ex-presidente democrata Bill Clinton em algumas imagens ?o primeiro lote de documentos foi liberado na sexta (19), e o segundo, nesta terça (23).

"Acho que Bill Clinton é um homem adulto, ele pode lidar com isso, mas provavelmente há fotos sendo expostas de outras pessoas que conheceram Jeffrey Epstein inocentemente há anos e são banqueiros e advogados altamente respeitados e outros."