SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quarta-feira (24) que uma nova proposta preliminar para encerrar a guerra com a Rússia, negociada entre Kiev e Washington, não exige formalmente que o país renuncie aos planos de ingressar na Otan, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

A Ucrânia pleiteava aderir à Otan como salvaguarda contra futuros ataques russos, enquanto a Rússia sempre reiterou que isso seria inaceitável e apresentou esse ponto como um dos motivos que levaram à invasão.

"Será a Otan quem decidirá se deseja ou não acolher a Ucrânia entre seus membros. E nossa decisão está tomada. Renunciamos a modificar a Constituição ucraniana para escrever nela que o país não se unirá à Otan", afirmou Zelenski, em referência a um plano anterior elaborado pelos Estados Unidos que exigiria um compromisso legal de Kiev de não aderir ao bloco.

A Ucrânia obteve várias concessões na versão mais recente do plano americano para pôr fim ao conflito, segundo Zelenski, embora ainda existam muitas dúvidas sobre a questão territorial e se Moscou aceitará os novos termos.

As negociações ocorreram em Miami, e Zelenski afirmou que espera uma resposta russa ainda nesta quarta. "Teremos uma reação dos russos depois que os americanos conversarem com eles", disse o líder a jornalistas.

O ucraniano anunciou que o plano atualizado prevê congelar a frente de batalha nas linhas atuais e abre a possibilidade de criação de zonas desmilitarizadas. Zelenski afirmou que o acordo de 20 pontos, consensuado entre negociadores americanos e ucranianos, estava sendo analisado por Moscou.

No entanto, é pouco provável que o Kremlin abandone suas rígidas reivindicações territoriais, incluindo a exigência de uma retirada total da Ucrânia da região de Donbass, região russófona mais desejada pela Rússia e berço do conflito atual.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que Moscou está "formulando sua posição" e não deu mais detalhes.

O próprio Zelenski admitiu que há alguns pontos no documento atualizado de que não gosta. Ainda assim, Kiev conseguiu modificar a proposta americana original, de 28 pontos, que mantinha muitas das exigências russas.

Nesse sentido, caiu o pedido para que a Ucrânia se retirasse imediatamente da área que controla na região oriental de Donetsk, que fica dentro de Donbass. Também foi descartada a possibilidade de que o território ocupado por Moscou seja reconhecido como russo.

Quanto à frente de batalha, Zelenski afirmou que, nas regiões de Donetsk, Lugansk e Zaporíjia, a posição das tropas na data do acordo passará a seguir a linha de contato reconhecida de fato. Segundo ele, será criado um grupo de trabalho para definir o redesdobramento das forças necessário ao encerramento do conflito e para estabelecer os parâmetros de possíveis zonas econômicas especiais.

Os detalhes tornados públicos sugerem que o plano abre caminho para iniciativas que a Ucrânia antes se recusava a considerar, como a retirada de suas forças e a criação de zonas desmilitarizadas.

Embora não esteja explicitamente definido no documento, o plano permite, por exemplo, que a Ucrânia retire cerca de 20% de suas forças da região de Donetsk atualmente sob seu controle, onde poderia ser estabelecida uma zona desmilitarizada.

"Estamos em uma situação em que os russos querem que nos retiremos da região de Donetsk, enquanto os americanos tentam encontrar uma solução", declarou Zelenski. "Eles buscam uma zona desmilitarizada ou uma zona econômica livre, ou seja, um formato que satisfaça ambas as partes", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem pressionando Moscou e Kiev para que cheguem a um acordo que ponha fim à guerra, quase quatro anos após o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Naquele mesmo ano, a Rússia anunciou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporíjia ?apesar de não controlá-las integralmente? além da península da Crimeia, anexada em 2014.

Putin não demonstrou disposição para fazer concessões e continua exigindo amplas retiradas das forças ucranianas. Zelenski, por sua vez, admitiu que pode ser obrigado a ceder em algumas de suas exigências, especialmente territoriais, caso queira evitar a perda do apoio militar dos EUA.

A Ucrânia também sugeriu que Enerhodar, cidade controlada pelas forças russas e localizada nas proximidades da usina nuclear de Zaporíjia, se torne uma zona desmilitarizada.

Zelenski disse que qualquer plano que envolva a retirada de tropas ucranianas para a criação de uma zona desmilitarizada ou de uma zona econômica livre deverá ser submetido a referendo nacional. A nova versão do documento também defende uma administração conjunta americana, russa e ucraniana da usina nuclear de Zaporíjia.

Por fim, o líder ucraniano anunciou que a Ucrânia realizará eleições presidenciais após a assinatura de um eventual acordo de paz, algo que vem sendo exigido por Trump e Putin. O mandato de Zelenski terminou em maio de 2024, mas a Constituição do país não permite pleitos durante lei marcial.