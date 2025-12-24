SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Belém, cidade na atual Cisjordânia onde Jesus nasceu, segundo a Bíblia, voltou nesta quarta-feira (24) a celebrar o Natal após dois anos. O município, coração simbólico do cristianismo, optou por reduzir as celebrações natalinas durante a guerra na Faixa de Gaza, a 60 quilômetros dali.

O patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, disse nesta quarta que o Natal deste ano precisa de luz. Ele chegou a Belém para comandar a tradicional Missa do Galo na Igreja da Natividade, construída no local em que os cristãos acreditam que Jesus nasceu.

"Este ano queremos um Natal cheio de luz, porque é disso que precisamos. Depois de dois anos de escuridão, precisamos de luz", afirmou.

"Sabemos que os problemas ainda persistem, mas precisamos virar a página e olhar para o futuro, abrindo um horizonte promissor. Precisamos disso. Vimos isso em Gaza, vimos isso em Belém, em todas as festas da Terra Santa. Feliz Natal", disse Pierbattista.

Um cessar-fogo alcançado com a mediação dos Estados Unidos entre Israel e o Hamas, iniciado em outubro, interrompeu os combates em larga escala em Gaza. Enquanto a trégua persiste, as celebrações voltaram.

Cristãos de todas as idades seguiram para a Praça da Manjedoura, onde dezenas de pessoas se posicionaram nas varandas do edifício municipal para observar as comemorações.

Outras centenas de pessoas participaram do desfile do grupo escoteiro salesiano pela estreita Rua da Estrela de Belém.

"Você sente que o Natal chegou de verdade. É um dia repleto de alegria, porque antes não conseguíamos celebrar devido à guerra", disse Milagros Anstas, 17.

Os habitantes de Belém, cuja economia depende quase inteiramente do turismo, esperam que o retorno das celebrações natalinas devolva a vida à cidade e motive a presença de um número maior de visitantes.

Nos últimos meses, os peregrinos cristãos começaram lentamente a regressar à cidade sagrada.

"É um lugar muito especial", comentou George Hanna, natural de Beit Jala. "Precisamos transmitir essa mensagem ao mundo inteiro e esta é a única maneira. Além disso, o que é o Natal sem a celebração?", perguntou.

A guerra começou com o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 e marcou os Natais em Belém com tom sombrio. O conflito prejudicou o turismo em Belém.

Os palestinos na Cisjordânia ocupada por Israel também foram afetados. Muitos têm familiares e amigos em Gaza.