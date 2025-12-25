SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 criticou nesta quinta (25) o que chamou de "absurdo dos discursos bélicos" e as "feridas abertas" que as guerras deixam no mundo em seu primeiro Natal como líder máximo da Igreja Católica.

Na tradicional bênção "Urbi et Orbi" ("à cidade [de Roma] e ao mundo", em latim) na praça São Pedro, o pontífice fez um apelo para que Rússia e Ucrânia tenham a coragem de dialogar de "maneira sincera, direta e respeitosa". Também lamentou as condições dos palestinos na Faixa de Gaza.

O pontífice afirmou que a história de Jesus nascendo em um estábulo mostrou que Deus havia "armado sua frágil tenda" entre as pessoas do mundo. "Como, então, podemos não pensar nas tendas em Gaza, expostas por semanas à chuva, ao vento e ao frio?", questionou.

O religioso, eleito papa em maio, já havia lamentado as condições dos palestinos durante a guerra entre Israel e Hamas em outros momentos do pontificado. Em novembro, ele se encontrou com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Na época, o Vaticano afirmou que os líderes discutiram a necessidade de "pôr fim ao conflito buscando uma solução de dois Estados [um judeu e outro palestino]".

Israel e Hamas estabeleceram um cessar-fogo em outubro. Ainda assim, a situação dos palestinos em Gaza é crítica, de acordo com organizações internacionais. Na semana passada, a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, iniciativa apoiada pela ONU e responsável por monitorar a insegurança alimentar no mundo, indicou que a disseminação da fome em Gaza foi contida. Ao mesmo tempo, o relatório alertou que os avanços alcançados são "extremamente frágeis".

Durante a homilia, Leão 14 também abordou conflitos de modo geral. "Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras em curso ou concluídas que deixam escombros e feridas abertas. Frágeis são as mentes e vidas de jovens forçados a pegar em armas que, nas linhas de frente, sentem a insensatez do que lhes é pedido e as falsidades que preenchem os discursos pomposos dos que os enviam para a morte."

Ao proferir a mensagem e a bênção "Urbi et Orbi" da varanda central da Basílica de São Pedro, o papa voltou a mencionar outras guerras pelo mundo ?citando países como Sudão, Mali, Mianmar, Tailândia e Camboja. Ele pediu o fim de todos os conflitos e incentivou as negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, em curso desde 2022 e a maior na Europa desde a Segunda Guerra (1939-1945).

"Oremos de maneira especial pelo atribulado povo ucraniano, para que cesse o estrondo das armas e para que as partes envolvidas, com o apoio e o compromisso da comunidade internacional, encontrem a coragem para dialogar de maneira sincera, direta e respeitosa", disse.

Leão 14 também lamentou a situação dos imigrantes e refugiados no continente americano ?o religioso, que no passado criticou as políticas anti-imigração de Donald Trump, hoje evita fazer referências políticas e não mencionou o nome do presidente dos Estados Unidos nesta quinta. Nascido em Chicago e com cidadania americana e peruana, Leão 14 é o primeiro papa dos EUA.

Na noite de quarta (24), criticando o que chamou de "ganância do mundo moderno" em sua primeira Missa do Galo, o papa afirmou que recusar ajuda a pobres e estrangeiros é o mesmo que rejeitar Deus.

O pontífice também mencionou a América Latina e seus líderes. "Que o menino Jesus inspire aqueles que têm responsabilidades políticas na América Latina para que, ao enfrentar os numerosos desafios, se dê espaço ao diálogo pelo bem comum e não às exclusões ideológicas e partidárias", disse após a missa.

Antes de ser eleito no conclave, o então cardeal Robert Francis Prevost comandava o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina desde 2023. No começo deste mês, Leão 14 afirmou que o governo americano não deveria tentar derrubar o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, com o uso de força militar e defendeu o caminho do diálogo.