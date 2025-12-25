SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agentes da polícia israelense prenderam um homem palestino fantasiado de Papai Noel durante uma festa de Natal na cidade de Haifa.

Polícia foi acusada de usar força excessiva para deter o homem. O Centro Mossawa, um grupo de direitos humanos que defende os cidadãos palestinos de Israel, afirmou que a polícia usou força excessiva contra os homens e que a operação na casa de shows foi realizada sem autorização legal.

Além dele, também foram presos um DJ e um vendedor ambulante. Policiais também apreenderam equipamentos dos organizadores da celebração. As informações foram publicadas pelo jornal The Guardian.

No último domingo, a polícia dispersou as festividades realizadas por cidadãos cristãos palestinos de Israel. O evento ocorria no bairro de Wadi Nisnas.

Vídeo mostra momento da detenção. Nas imagens é possível ver policiais empurrando os homens ao chão e os algemando. A polícia israelense afirmou em um comunicado que o homem vestido de Papai Noel resistiu à prisão e agrediu um policial.

Os três presos foram solto no dia seguinte. Eles devem ser intimados a comparecer novamente ao tribunal. Os detidos denunciaram que foram agredidos durante a prisão. Um deles sofreu uma lesão no ombro e procurou atendimento médico após ser libertado.