SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jantar de Natal terminou em tragédia em Settimo Torinese, na região do Piemonte, na Itália. Giovanni Lopez, de 47 anos, morreu após se engasgar com comida enquanto celebrava a data ao lado da família, na noite de terça-feira (24).

O episódio aconteceu na casa dos pais do homem, localizada na Via Foglizzo, no bairro de Borgo Nuovo. As informações foram publicadas no jornal local Corriere Torino.

Segundo as autoridades locais, Giovanni participava da confraternização familiar quando, ao consumir a sobremesa, passou mal de forma repentina. A suspeita é de que um pedaço de tangerina misturado com panetone tenha obstruído suas vias respiratórias, provocando asfixia.

Familiares perceberam rapidamente a gravidade da situação e tentaram prestar socorro imediato. Em seguida, acionaram o número de emergência. Equipes do serviço médico de urgência da Azienda Zero (118) chegaram ao local poucos tempo depois, mas, apesar das tentativas de reanimação, o homem não resistiu. O óbito foi constatado ainda no local.

De acordo com os Carabinieri de Settimo Torinese, que atenderam a ocorrência, o médico legista presente confirmou que a causa da morte foi asfixia acidental. Não houve indícios de violência ou de qualquer outra circunstância suspeita.