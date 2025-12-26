HOMS, SÍRIA E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um atentado matou pelo menos oito fiéis e deixou 18 feridos em uma mesquita numa área predominantemente alauíta da cidade de Homs, na Síria, nesta sexta-feira (26), informou a mídia estatal. Um grupo militante islâmico reivindicou a autoria do ataque.

O evento foi o mais recente contra a comunidade alauíta e a segunda explosão em um local de culto desde que as autoridades islâmicas assumiram o poder há um ano. Ele ocorreu após um atentado suicida em uma igreja de Damasco ter matado 25 pessoas em junho.

Em comunicado no Telegram, o grupo extremista Saraya Ansar al-Sunna afirmou que seus combatentes "detonaram diversos dispositivos explosivos" na Mesquita Imam Ali Bin Abi Talib, no centro da Síria.

O grupo formou-se após a deposição, no ano passado, do ditador Bashar al-Assad, ele próprio membro da comunidade alauíta, e reivindicou a autoria do atentado a bomba na igreja em junho, embora as autoridades tenham culpado o grupo Estado Islâmico.

A agência de notícias estatal Sana noticiou uma explosão na mesquita no bairro de Wadi al-Dahab, em Homs, e divulgou um balanço preliminar de pelo menos oito mortos e 18 feridos, citando um funcionário do Ministério da Saúde.

Um fotógrafo da AFP viu as forças de segurança isolando a área ao redor da mesquita, enquanto, no interior, agentes faziam a guarda, com fita vermelha cercando o canto enegrecido e cheio de destroços onde ocorreu a explosão.

Usama Ibrahim, de 47 anos, que estava sendo tratado no hospital por ferimentos causados por estilhaços na cabeça e nas costas, disse que estava nas orações de sexta-feira quando ouviu uma forte explosão.

"O mundo ficou vermelho... e eu caí no chão. Então vi sangue escorrendo da minha cabeça", disse ele à AFP.

O Ministério do Interior da Síria afirmou em um comunicado que "uma explosão terrorista" teve como alvo a mesquita e que as autoridades "iniciaram uma investigação e coletaram provas para perseguir os autores deste ato criminoso".

A agência de notícias Sana citou uma fonte de segurança dizendo que as investigações iniciais indicam que "artefatos explosivos plantados dentro da mesquita" causaram a explosão.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou o "ato criminoso covarde", afirmando que ele ocorreu "no contexto de repetidas tentativas desesperadas de minar a segurança e a estabilidade e espalhar o caos entre o povo sírio".

A declaração do ministério reiterou sua "posição firme no combate ao terrorismo em todas as suas formas", prometendo responsabilizar os atacantes.

Diversos países, incluindo Arábia Saudita, Líbano, Turquia e Jordânia, condenaram o ataque.

A maioria dos sírios é muçulmana sunita, e a cidade de Homs abriga uma maioria sunita, mas também possui diversas áreas predominantemente alauítas, uma comunidade cuja fé deriva do islamismo xiita.

Desde a queda de Assad, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e moradores da província de Homs relataram sequestros e assassinatos de membros da minoria, enquanto o país tem presenciado diversos episódios sangrentos de violência sectária.

As áreas costeiras da Síria foram palco do massacre de civis alauítas em março, com as autoridades acusando apoiadores armados de Assad de instigar a violência ao atacar as forças de segurança.

Uma comissão nacional de inquérito afirmou que pelo menos 1.426 membros da minoria foram mortos, enquanto o Observatório Sírio para os Direitos Humanos elevou o número de vítimas para mais de 1.700.

No final do mês passado, milhares de pessoas protestaram no litoral contra novos ataques direcionados a alauítas em Homs e outras regiões.

Antes e depois do massacre de março, as autoridades realizaram uma grande campanha de prisões em áreas predominantemente alauítas, que também são antigos redutos de Assad.