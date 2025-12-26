BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A polícia da França deteve, nesta sexta-feira (26), um homem suspeito de atacar três mulheres com uma faca em três estações de metrô no centro de Paris, informou a Promotoria da cidade em um comunicado.

As três mulheres foram esfaqueadas nas estações République, Arts et Métiers e Ópera por volta das 16h, no horário local. Seus ferimentos não representavam risco de vida, segundo o comunicado da Promotoria.

O homem, na faixa dos 20 anos, foi identificado graças às câmeras de segurança, informaram as autoridades.

Os policiais também rastrearam seu telefone celular para localizá-lo na região de Val d'Oise, ao norte de Paris, disseram os promotores.

O órgão acrescentou que o suspeito já era conhecido da polícia por delitos menores, incluindo danos à propriedade. Não foram fornecidos detalhes sobre os motivos do agressor.