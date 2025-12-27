FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A China anunciou novas sanções contra 20 empresas do setor de defesa dos Estados Unidos, incluindo uma subsidiária da Boeing, em retaliação à recente venda de um pacote de armas de US$ 11 bilhões de Washington a Taiwan ?ilha que Pequim considera parte de seu território.

A medida foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira (26). "A venda de armas para Taiwan viola gravemente o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos, interfere severamente nos assuntos internos da China e prejudica seriamente a soberania e a integridade territorial do país", diz a nota.

Entre as empresas sancionadas estão a Boeing, Northrop Grumman, L3Harris Marine, Missouri, Gibbs & Cox, Advanced Acoustics Concepts, VSE, Sierra Technical, Red Cat, Teal Unmanned Aerial, Reconnaissance Boat, High Point, Epirus, Dedrone, I-Field, Blue Power, Submarine Technologies, Vantop, Interleix, Diamond Force e Lazarus Artificial Intelligence.

Entre os equipamentos que serão fornecidos pelo governo americano para Taiwan estão softwares e equipamentos de rede tática, sistemas aéreos não tripulados, equipamentos de comunicação, peças de reposição, treinamento, serviços de manutenção, apoio logístico e suporte técnico.

As sanções incluem, entre outras disposições, a proibição de realizar novos investimentos na China, restrições à cooperação com entidades chinesas e o congelamento de ativos que possam estar sob jurisdição do país asiático.

A China também sancionou vários executivos do setor, proibindo a entrada no país, incluindo as regiões semiautônomas de Hong Kong e Macau.