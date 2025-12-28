SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do Suriname prendeu neste domingo (28) um homem a leste da capital, Paramaribo, que esfaqueou até a morte quatro adultos e cinco crianças, além de ferir outras duas pessoas.

"Um homem matou quatro adultos e cinco crianças com um objeto cortante em uma residência em Hadji Iding Soemitaweg", afirmou a polícia local em um comunicado, informando o nome da rua, no distrito de Commewijne.

"Uma sexta criança e um adulto ficaram gravemente feridos e foram levados de ambulância para o pronto-socorro do Hospital Universitário de Paramaribo, onde foram internados para tratamento médico", continuou a polícia.

De acordo com a imprensa local, o ministro da Justiça, Harish Monorath, afirmou que o homem atacou os próprios filhos com uma faca após discutir com sua esposa sobre a guarda das crianças. O suspeito, que teria transtornos mentais, esfaqueou também vizinhos que tentaram intervir, de acordo com os relatos.

"Esta manhã, estamos chocados com o violento incidente em Commewijne. Num momento em que familiares e amigos deveriam estar se apoiando e se fortalecendo mutuamente, somos confrontados com a dura realidade de que existe outro lado do mundo", afirmou a presidente do país, Jennifer Simons.

"Um pai que tira a vida dos próprios filhos e, de quebra, mata também seus vizinhos. Desejo a todos os enlutados muita força, coragem e conforto neste momento inimaginavelmente difícil", continuou a política no Facebook.

