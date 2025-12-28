SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acertou termos de negociação com Vladimir Putin antes de receber o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir um meio de encerrar a guerra iniciada pelo russo no Leste Europeu há quase quatro anos.

"Estamos nas etapas finais das conversas", afirmou Trump ao lado de Zelenski em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida. "Mas eu não tenho prazos finais", completou, fugindo da armadilha de ultimatos dados aos dois beligerantes em outras ocasiões.

Eles falaram à imprensa antes do início da reunião, na tarde deste domingo (28). Pouco antes, Trump passara uma hora e 15 minutos ao telefone com Putin, segundo ele mesmo divulgou e o Kremlin confirmou.

Comentando a conversa, o assessor presidencial russo Iuri Uchakov, um dos principais negociadores do tema Ucrânia, disse que Trump concorda com Putin acerca da necessidade de uma acordo completo, sem uma trégua temporária para discussões posteriores acerca de questões territoriais.

Além disso, sugeriu a extensão das negociações com a formação de dois grupos de trabalho, um sobre justamente a perda de terras por Kiev, e outro para trabalhar questões econômicas,

Na mesa na Flórida está a proposta revisada apresentada por Zelenski aos EUA, uma reação ao programa de 28 itens que havia sido entregue inicialmente pelos EUA, a partir de um trabalho conjunto com Moscou.

O texto inicial era francamente favorável ao Kremlin, enquanto o atual atende a boa parte das demandas de Kiev para o fim da guerra. Há vários pontos que a Rússia já disse não aceitar, como o congelamento das linhas de batalha como estão para daí negociar concessões territoriais.

Putin quer todos os territórios que anexou ilegalmente em 2022, fazendo questão publicamente da totalidade do Donbass, composto pela já 100% russa Lugansk e por Donetsk, a joia da coroa da região, que está cerca de 80% ocupada segundo sites de monitoramento da guerra.

Já nas meridionais Zaporíjia e Kherson, ambas aproximadamente com 75% de seu território sob controle russo, Putin indicou em encontro com Trump realizado em agosto que toparia ficar com o que já tem, abrindo mão do restante das regiões. Resta saber se retiraria suas forças de outras áreas, como Sumi, Kharkiv, Mikolaiv e Dnipropetrovsk.

Os EUA propuseram, nas semanas de negociação com os ucranianos e russos, de forma separada, que a parte de Donetsk sob controle de Kiev seja desmilitarizada. Moscou disse que aceitaria o plano desde que o policiamento e controle da região fossem feitos por forças suas -o que Zelenski rejeita.

A questão territorial é a principal, mas não a única a dividir as opiniões. Antes do encontro, Zelenski lembrou que só poderá haver paz com garantias de seguranças dadas por outros países para o caso de Putin voltar a atacar.

Moscou não aceita a proposta de uma força de paz internacional, e é incerto como reagiria a uma proteção que implicasse uma guerra com os EUA e os aliados europeus de Washington na aliança Otan.

Questionado, Trump disse que "haverá fortes garantias de segurança, e os países europeus estarão envolvidos nisso", sem detalhar.

De todo modo, o presidente ucraniano disse que se não houver acordo sem perdas, ele terá de fazer uma consulta popular sobre o que for decidido com Trump.

Mesmo isso é incerto, pois ao fim depende de combinar com os russos. E todas as indicações de Putin até aqui são de que ele só irá parar a guerra se puder vender o acordo como uma vitória de seus termos

Mais cedo, buscando reforçar sua posição, a Rússia havia anunciado uma série de vitórias militares no leste do país que invadiu em 2022. Foram seis localidades tomadas, inclusive a simbólica Mirnohrad, que tentava resistir havia três meses. Kiev buscou relativizar as perdas, mas elas foram em sua maioria confirmadas inclusive por observadores ucranianos.