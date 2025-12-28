SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Caribe, enviando drones de vigilância, aviões de transporte, caças de última geração e um porta-aviões. A movimentação ocorre em meio a tensões crescentes com a Venezuela, que acusa Washington de ameaçar sua soberania.

Drones MQ-9 Reaper foram vistos operando no Aeroporto Rafael Hernandez, em Porto Rico. As aeronaves Osprey e MC-130J Commando II também chegaram à região para apoiar operações logísticas e de transporte rápido. A presença americana inclui submarinos e caças F-35.

Segundo autoridades americanas, o reforço militar busca impedir que embarcações venezuelanas e rotas de tráfico de drogas atuem sem fiscalização. Nos últimos meses, os EUA intensificaram ataques a navios suspeitos de transportar drogas provenientes da América do Sul e autorizaram ações secretas de inteligência direcionadas a monitorar atividades do governo de Nicolás Maduro.

VENEZUELA REAGE

A Venezuela reagiu e reforçou patrulhas navais e aéreas. Eles promovem exercícios militares próximos à costa e declararam estado de alerta máximo. Maduro classificou a presença dos EUA como a "maior ameaça à soberania continental em décadas".