SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte lançou dois mísseis de cruzeiro de longo alcance ao mar, informaram nesta segunda-feira os meios de comunicação estatais, que exaltaram a manobra como uma demonstração de "capacidade de combate" diante de ameaças externas.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, supervisionou o exercício, realizado no domingo sobre o mar Amarelo, e defendeu o desenvolvimento "ilimitado e sustentado" das forças nucleares do país, segundo a agência estatal KCNA.

Trata-se, aparentemente, do primeiro teste desse tipo desde o início de novembro.O objetivo do exercício foi avaliar a "postura de resposta contraofensiva e a capacidade de combate das subunidades de mísseis de longo alcance", afirmou a KCNA.

De acordo com a agência, os mísseis voaram por mais de duas horas. O veículo estatal divulgou imagens do disparo e do momento em que os projéteis atingiram seus alvos.

Por sua vez, as Forças Armadas da Coreia do Sul informaram ter detectado o lançamento de vários mísseis a partir da região de Sunan, próxima a Pyongyang, segundo a agência Yonhap.

A última vez que o Norte realizou testes com mísseis balísticos foi no início de novembro, uma semana depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestar, durante visita à Ásia, interesse em se reunir com Kim Jong Un. Pyongyang não respondeu à oferta.

Na semana passada, a imprensa estatal norte-coreana publicou um comunicado do Ministério da Defesa condenando a chegada de um submarino americano de propulsão nuclear ao porto sul-coreano de Busan.

Segundo o analista Yang Moo-jin, ex-presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, em Seul, o lançamento mais recente busca contrabalançar esse tipo de ação.

"Os mísseis de cruzeiro do tipo flecha, com alcance de cerca de 2.000 quilômetros, são capazes de atingir não apenas toda a península coreana, mas também bases das forças americanas no Japão", afirmou Yang à AFP.