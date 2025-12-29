FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira (29) que aliados da Ucrânia vão se reunir em Paris, no início de janeiro, para discutir garantias de segurança no âmbito de um eventual acordo de paz entre Kiev e Moscou.

"Reuniremos em Paris, no início de janeiro, os países da Coalizão dos Dispostos para finalizar as contribuições concretas de cada um", afirmou Macron na rede social X, após conversar com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos avançando nas garantias de segurança que serão centrais para construir uma paz justa e duradoura", disse Macron.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se reuniram no domingo, na Flórida, na residência do líder americano, que manifestou otimismo ?sem dar detalhes? sobre uma possível solução rápida para o conflito iniciado em fevereiro de 2022, com a invasão russa à Ucrânia.