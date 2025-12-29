SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em uma casa de repouso na ilha de Sulawesi, na Indonésia, deixou 16 mortos e três feridos, afirmaram autoridades locais nesta segunda-feira (29).

Os bombeiros receberam um alerta sobre o incidente na instituição em Manado, capital da província de Sulawesi do Norte, às 20h31 locais (10h31 no Brasil), afirmou à agência de notícias AFP o diretor da corpo de bombeiros, Jimmy Rotinsulu.

As autoridades conseguiram retirar 12 pessoas ilesas, que foram transferidas para um hospital próximo. As causas do incêndio na casa, chamada Werdha Damai, ainda estão sendo investigadas, disse o chefe de polícia de Manado, Irham Halid, em uma entrevista coletiva.

Imagens do canal de notícias Metro TV mostraram o fogo consumindo o lar e tingindo o céu de laranja enquanto moradores aparentemente ajudavam um idoso a escapar do prédio em chamas. O incêndio foi controlado após uma hora.

Pela manhã, os destroços do lar estavam cobertos de entulho, disse uma testemunha à agência de notícias Reuters. Olva Sumual, zeladora da casa, disse que os moradores eram idosos e que cerca de 30 pessoas viviam no local. Os corpos de várias vítimas foram encontrados dentro de seus quartos.