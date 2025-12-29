SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que ficou "muito irritado" ao ser informado por Vladimir Putin sobre um suposto ataque com drones da Ucrânia contra uma residência do líder russo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou a acusação de "outra rodada de mentiras".

Em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse que recebeu a informação diretamente de Putin, nas primeiras horas do dia. Segundo o presidente norte-americano, o suposto episódio é inadequado diante do momento político e diplomático do conflito. Ele afirmou que ações desse tipo não contribuem para o avanço das conversas de paz.

"Putin disse que tinha sido atacado. É um período delicado. Uma coisa é ser ofensivo porque eles são ofensivos. Outra coisa é atacar a casa dele. Não é o momento certo para fazer nada disso", disse Trump, a jornalistas.

A reação de Trump ocorre um dia após ele se reunir com Zelensky na Flórida. O encontro teve como objetivo discutir possibilidades de um acordo para encerrar a guerra, que começou em fevereiro de 2022, com a invasão russa ao território ucraniano. O conflito já deixou milhares de mortos e provocou uma das maiores crises geopolíticas da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

RÚSSIA ACUSA UCRÂNIA DE ATAQUE; ZELENSKY NEGA

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a Ucrânia teria lançado 91 drones de longo alcance contra a residência oficial de Putin, em Novgorod. De acordo com o ministro, o ataque teria envolvido dezenas de aeronaves não tripuladas e poderia levar Moscou a rever sua postura nas negociações.

O governo russo afirmou que o episódio não ficará sem resposta. Não há confirmação independente sobre danos à residência nem sobre a presença de Putin no local no momento do suposto ataque.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negou a acusação e a classificou como "mais uma rodada de mentiras". Segundo ele, a Rússia estaria tentando minar avanços diplomáticos recentes e criar um pretexto para novas ofensivas. O líder ucraniano pediu que Trump leve em conta o histórico de desinformação do Kremlin ao avaliar as acusações.