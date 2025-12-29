SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram ter matado dois homens em um novo ataque a um barco que supostamente transportava drogas em águas internacionais no oceano Pacífico nesta segunda-feira (29).

"A força-tarefa conjunta Lança do Sul realizou um ataque letal a uma embarcação operada por organizações terroristas em águas internacionais", afirmou o Comando Sul dos EUA em uma publicação no X. Nenhum membro da equipe americana ficou ferido durante a operação, segundo os militares.

O ataque acontece no mesmo dia em que o presidente Donald Trump afirmou que os EUA atingiram uma área portuária na Venezuela onde, segundo ele, drogas eram carregadas em embarcações. Se confirmada, essa ação seria o primeiro ataque americano em solo venezuelano desde o início da tensão entre os dois países, em agosto, em meio a uma ofensiva militar americana em águas latino-americanas e caribenhas.

Desde o início de setembro, o Exército americano, sob o comando do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tem como alvo supostos barcos de tráfico de drogas no mar do Caribe e no Pacífico, destruindo, com este novo ataque, pelo menos 28 embarcações e matando ao menos 101 pessoas.

Os ataques foram acompanhados por uma enorme mobilização militar dos EUA no Caribe, que inclui o maior porta-aviões do mundo e uma série de outros navios de guerra.

Trump reafirma que o objetivo é combater o narcotráfico, enquanto o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, diz se tratar de um pretexto para uma mudança de regime em Caracas.

Desde o início do mês, os EUA apreenderam duas embarcações com petróleo venezuelano. Trump anunciou, há cerca de duas semanas, um "bloqueio total" a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela.

Se as medidas se repetirem, a consequência pode ser a asfixia da economia venezuelana. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo e tem uma economia dependente de exportações dessa commodity.