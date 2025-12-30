SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eurostar suspendeu nesta terça-feira (30) seus serviços de trens pelo canal da Mancha, de e para Londres, por tempo indeterminado, após um problema no fornecimento de energia no túnel que liga a Reino Unido à França.

Em um comunicado no site da empresa, a operadora de trens de alta velocidade afirmou que os passageiros devem esperar atrasos severos. O porta-voz disse à Reuters que não sabiam quando os serviços seriam retomados e não informou o número de passageiros afetados pela interrupção.

"Houve um problema no fornecimento de energia elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da parada de um shuttle [trem de transporte usado para levar veículos e passageiros pelo túnel]", afirmou uma porta-voz da Eurostar à AFP.

"Com isso, todas as viagens com origem ou destino em Londres estão suspensas até novo aviso, enquanto aguardamos uma solução."

A empresa aconselhou os passageiros a adiar suas viagens marcadas para 30 de dezembro, citando "grande interrupção" do serviço.

A interrupção afeta um dos corredores ferroviários internacionais mais movimentados da Europa no auge da temporada de viagens de inverno.

Os trens da Eurostar que partem de Londres atendem Paris, Bruxelas, Amsterdã e a Disneyland Paris.

A Getlink, operadora do túnel, não comentou a suspensão do serviço.