SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, teria sido responsável pelo ataque com drones a uma área portuária da Venezuela onde, segundo o presidente Donald Trump, drogas eram carregadas em embarcações, informaram fontes à emissora americana CNN.

O ataque com drone, ocorrido no início deste mês, teve como alvo um cais na costa da Venezuela, local que os EUA dizem ter sido utilizado pela gangue venezuelana Tren de Aragua para armazenar drogas e transferi-las para barcos de transporte, segundo a emissora. À CNN, as fontes disseram que não havia pessoas no local no momento da explosão.

Na segunda-feira (29), Trump falou do ataque, mas não mencionou a CIA. Se confirmada, a ação se tornaria a primeira investida do governo americano em solo venezuelano desde o início da tensão entre os dois países, em agosto, em meio a uma ofensiva militar dos EUA nas águas do Caribe.

Trump fez as declarações ao receber o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. "Houve uma grande explosão na área de docas onde eles carregam os barcos com drogas. Eles carregam os barcos com drogas. Atingimos todos os barcos e agora atingimos a área", disse Trump, sem fornecer mais detalhes.

Autoridades americanas se recusaram a especificar detalhes sobre o local que o presidente disse ter sido atingido, como sua localização, de que forma o ataque foi realizado ou qual papel a suposta instalação desempenhava no tráfico de drogas. Não houve relato público de ataque por parte do regime venezuelano nem de outras autoridades da região.

Embora algumas autoridades tenham descrito a instalação atacada como um local de produção de drogas, não está claro qual papel ela teria desempenhado no tráfico de narcóticos. A Venezuela é conhecida por seu papel no tráfico de drogas, especialmente de cocaína produzida na Colômbia, mas não é um grande produtor de entorpecentes.

Trump vem prometendo ataques terrestres na Venezuela há semanas, como parte de uma campanha de pressão intensificada contra o ditador Nicolás Maduro, acusado de envolvimento em redes de narcotráfico.

O presidente autorizou a CIA a começar a planejar operações secretas dentro da Venezuela há meses. Desde setembro, os EUA têm realizado ataques militares a embarcações no Caribe e no Pacífico, sob a alegação de que transportam cocaína.

Desde o início de setembro, o Exército americano, sob comando do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tem como alvo supostos barcos ligados ao tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, destruindo, com este novo ataque, ao menos 28 embarcações e matando pelo menos 101 pessoas.

Desde o início da ofensiva, Trump anunciou o que chamou de bloqueio da Venezuela, enquanto os EUA passaram a tentar interceptar petroleiros, cortando uma fonte vital de renda para o regime Maduro.

