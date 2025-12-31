SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Defesa da Rússia divulgou nesta quarta-feira (31) um vídeo do que seria um drone abatido, supostamente lançado pela Ucrânia contra a residência do presidente Vladimir Putin, no noroeste da Rússia, nesta semana ?o que Kiev e a União Europeia classificaram de mentira.

Moscou fez a acusação pouco depois de o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ter se reunido com Donald Trump na Flórida. Segundo a Ucrânia, o suposto ataque foi uma "fabricação" para sabotar o processo de paz.

O vídeo mostra o major-general Alexander Romanenkov, vestido com equipamento antibombas, detalhando as características do drone, que Moscou afirma teria o objetivo de atacar a residência de Putin em Dolgie Borodi, às margens do lago Valdai, na província de Novgorod. Segundo Romanenkov, o drone não teve a carga explosiva detonada, apesar de ter sido derrubado pelas defesas aéreas russas.

O vídeo não dá detalhes de como as Forças Armadas da Rússia sabiam que o objetivo do ataque era a residência de Putin em Dolgie Borodi. A chefe da diplomacia da União Europeia, a estoniana Kaja Kallas, afirmou nesta quarta que ninguém deveria acreditar no que diz "o país agressor que ataca de maneira indiscriminada a infraestrutura e civis ucranianos desde o início da guerra".

Segundo Moscou, o ataque envolveu 91 drones, que teriam sido abatidos sem deixar feridos.

A residência atacada é um antigo complexo com três datchas, as famosas casas de campo que quase toda família russa mais abastadas tem. É uma das regiões favoritas de Putin, natural de São Petersburgo, com vegetação bastante densa. O complexo é usado principalmente como casa de férias de verão e tem espaço para 320 hóspedes.

Putin passa boa parte do tempo nos arredores da capital, em sua residência principal, mas tem diversos palácios à sua disposição pelo país. Segundo imagens do Kremlin, o presidente estava em Moscou durante o ataque, comandando uma reunião com seus generais principais, que lhe pintaram um quadro positivo acerca dos ganhos da guerra neste ano.