SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Israel vai proibir a atuação de 37 organizações de ajuda humanitária na Faixa de Gaza a partir desta quinta-feira (1º) depois que as ONGs se recusaram a acatar novas exigências para operar no território ?como fornecer a Tel Aviv informações detalhadas de seus trabalhadores palestinos.

Entre as organizações proscritas estão algumas das ONGs mais reconhecidas do mundo, como a Médicos sem Fronteiras (MSF) e a ActionAid. Os grupos dizem que as novas regras estipuladas por Israel e comunicadas no início de 2025 violam leis de privacidade da União Europeia e podem colocar em risco a vida dos trabalhadores.

Tel Aviv, por sua vez, acusa a MSF de contratar pessoas ligadas ao grupo terrorista Hamas e diz que a medida é necessária para que incidentes do tipo não se repitam. A ONG nega.

Uma vez que as Forças Armadas israelenses controlam todo o acesso a Gaza por terra, mar e ar, grupos humanitários que prestam serviços à população no território palestino precisam seguir uma série de restrições estipuladas por Israel para operar no local.

As Nações Unidas condenaram a medida. "A suspensão (...) é revoltante", disse em nota o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, o austríco Volker Türk. "Trata-se do episódio mais recente em um padrão de restrições ilegais ao acesso humanitário, incluindo a proibição de Israel à UNRWA [agência para refugiados palestinos da ONU, que Israel acusa de ligações com o Hamas]".

"Insto todos os Estados-membros, em especial aqueles com influência, a tomar medidas urgentes e insistir que Israel permita a entrada imediata e irrestrita de ajuda humanitária em Gaza. Suspensões arbitrárias pioram ainda mais o que já é uma situação intolerável para a população de Gaza", afirmou Türk.

Em comunicado, os ministros das Relações Exteriores de dez países desenvolvidos expressaram "grave preocupação" com a situação humanitária em Gaza. "Com o inverno se intensificando, civis em Gaza enfrentam condições terríveis, com chuvas e baixas temperaturas", diz o texto assinado por Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Japão, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça.

"A situação é catastrófica. 1,3 milhão de pessoas ainda precisam de abrigos, mais da metade da infraestrutura médica não funciona plenamente e enfrenta escassez de suprimentos e equipamento. O colapso total do saneamento básico deixou 740 mil pessoas vulneráveis a enchentes tóxicas", diz a nota, que pede a suspensão de "restrições desmedidas [de Israel]".