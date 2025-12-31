SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6, na escala Richter que vai até 10, atingiu a costa leste do Japão nesta quarta-feira (31), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Terremoto atingiu a costa leste japonesa, em Noda. O sismo foi a aproximadamente 91 quilômetros da costa da cidade, a uma profundidade de cerca de 19 quilômetros. Não há relatos de feridos.

Costa dos Estados Unidos também registrou abalo. Na noite de ontem, o Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou sobre terremoto para toda região Oeste americana, com destaque para a Califórnia, mas incluindo áreas de Nevada e Oregon.

Tremor de 4,9 na escala Richter atingiu a região próxima a Susanville. A cidade, com 18 mil habitantes, está em zona de falhas geológicas, entre placas do Pacífico e da América do Norte, fator que torna terremotos moderados comuns na região.

Agência americana alertou moradores para buscarem proteção. Por meio de avisos de mensagens, o Serviço Geológico dos Estados Unidos recomendou que os moradores buscassem segurança.