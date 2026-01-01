SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão seguida por um incêndio deixou dezenas de mortos e feridos na sofisticada estação de esqui alpina de Crans-Montana, na Suíça. A informação foi confirmada à AFP pela polícia local na madrugada desta quinta-feira (1º).

O Ministério de Relações Exteriores da Itália acredita que o número de mortos já tenha chegado a 40, citando informação das autoridades suíças. Já a polícia cita "dezenas", mas sem especificar a quantidade de vítimas. Ao menos cem pessoas estão feridas, com a maioria em estado grave.

"Houve uma explosão de origem desconhecida", afirmou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do cantão de Valais, no sul do país, durante a madrugada. "Há vários feridos e vários mortos", acrescentou.

A explosão ocorreu por volta da 1h30 no bar Le Constellation, um local popular entre turistas, enquanto os frequentadores comemoravam a passagem de ano. Parte das vítimas é de estrangeiros; até as 8h18, não havia informações sobre brasileiros entre as vítimas. Procurado, o Itamaraty não respondeu até a última atualização deste texto.

Autoridades afirmam que o hospital para onde as vítimas foram levadas está lotado e pacientes estão sendo transferidos para outras unidades.

As autoridades disseram que era muito cedo para fornecer um número exato de vítimas, mas afirmaram que, como Crans-Montana é popular entre turistas de todo o mundo, eles esperavam que incluíssem várias nacionalidades. Pelo menos dois cidadãos franceses estavam entre os feridos, de acordo com relatórios iniciais do ministério das Relações Exteriores da França.

Imagens publicadas pela imprensa suíça mostram o prédio em chamas, com equipes de emergência no local. Já registros publicados em redes sociais mostram o caos após a explosão, com pessoas gritando e correndo.

A área foi completamente isolada e uma zona de exclusão aérea foi imposta sobre Crans-Montana, informou a polícia.

Segundo a polícia, não há evidências de que a explosão tenha acontecido por causas criminosas, e uma investigação está em andamento. A mídia suíça sugeriu que o incêndio pode ter começado quando fogos de artifício foram usados durante um show.

O governo do cantão de Valais declarou estado de emergência para mobilizar recursos rapidamente. Equipes de bombeiros e polícia utilizaram dez helicópteros, e 40 ambulâncias foram mobilizadas para o resgate, de acordo com autoridades.

Mais de 100 pessoas estavam no bar no momento da explosão, segundo o portal de notícias suíço Blick. O Le Constellation tem capacidade para 300 pessoas e mais 40 em seu terraço.