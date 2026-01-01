SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zohran Mamdani tomou posse nestas primeiras horas de 2026 como prefeito de Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos. O primeiro muçulmano à frente do cargo mantém a tradição de realizar duas cerimônias ?uma menor, privada, e outra maior, pública.

A partir da meia-noite deste dia 1º, o democrata realizou o evento privado e fez seu primeiro juramento, oficializado pela inimiga de Donald Trump e procuradora-geral de Nova York, Letitia James. O local escolhido foi uma estação de metrô desativada que fica abaixo da sede da Prefeitura.

Construída no início do século 20 e ricamente decorada, a estação é hoje um pátio de manobra para trens do metrô em uma cidade na qual cerca de 95% das mais de 400 estações foram inauguradas antes de 1960, segundo estimativas. "Era um monumento físico a uma cidade que ousava ser bela e construir grandes coisas que transformavam a vida dos trabalhadores", disse Mamdani em nota ao explicar a decisão.

Após o juramento, o agora prefeito destacou o simbolismo do ato na estação, afirmando que o transporte sobre trilhos será uma preocupação em destaque em sua administração.

Essa é a primeira vez em que um prefeito de Nova York toma posse usando um Alcorão durante o discurso. O democrata usou o Alcorão de seu avô e outro que pertenceu a Arturo Schomburg, escritor e historiador negro ?esse último foi emprestado ao prefeito pela Biblioteca Pública de Nova York.

Exibir o Alcorão que pertenceu a Schomburg, um escritor afro-latino cujo trabalho e coleções moldaram o renascimento do Harlem, ajuda Mamdani a destacar a mistura distinta de religiões e origens raciais e étnicas da cidade.

"É uma escolha altamente simbólica, porque estamos prestes a ter um prefeito muçulmano tomando posse usando o Alcorão, mas também um prefeito que nasceu no continente africano, em Uganda", disse Hiba Abid, curadora da biblioteca para Estudos do Oriente Médio e Islâmicos. Ela ajudou a equipe de Mamdani a selecionar um Alcorão para sua posse. "Isso realmente reúne aqui elementos de fé, identidade e história de Nova York."

O novo prefeito ainda deve realizar um segundo juramento na cerimônia aberta ao público, marcada para começar às 15h no horário de Brasília, logo antes de uma festa que vai fechar sete quarteirões da Broadway. Neste segundo momento, o senador Bernie Sanders, também socialista, será o responsável pela leitura do juramento.