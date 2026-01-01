SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio, seguido de uma explosão, deixou dezenas de mortos e mais de cem feridos na sofisticada estação de esqui alpina de Crans-Montana, na Suíça, segundo autoridades.

A polícia cita "dezenas", mas sem especificar a quantidade de mortos. Ao menos cem pessoas estão feridas, a maioria em estado grave. O Ministério de Relações Exteriores da Itália acredita que o número de mortos já tenha chegado a 40, citando informação das autoridades suíças. Em entrevista coletiva, autoridades disseram ser prematuro informar um número exato de óbitos.

A imprensa suíça publicou imagens que supostamente mostram o início do incêndio. É possível nos poucos segundos das imagens o teto do bar pegando fogo rapidamente, enquanto frequentadores parecem deixar correndo o local.

"Houve uma explosão de origem desconhecida", afirmou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do cantão de Valais, no sul do país, durante a madrugada. "Há vários feridos e vários mortos", acrescentou.

O incêndio ocorreu por volta da 1h30 no bar Le Constellation, um local popular entre turistas, enquanto os frequentadores comemoravam a passagem de ano. Parte das vítimas é de estrangeiros; até as 10h40, não havia informações sobre brasileiros entre as vítimas. Procurado, o Itamaraty não respondeu até a última atualização deste texto.

Pelo menos dois cidadãos franceses estavam entre os feridos, de acordo com relatórios iniciais do ministério das Relações Exteriores da França.

"Ainda estou em choque", afirmou Anaïs, 17, ao site suíço 24 Heures. "Íamos [ao bar] ontem à noite com uns quinze amigos. Milagrosamente, não tínhamos confirmado a mesa e acabamos ficando em outro local", disse. Ela, que segundo o site é frequentadora assídua do local, disse que o bar fica no subsolo.

Duas testemunhas ouvidas pela BFMTV afirmaram que a escada de entrada e saída do bar era pequena para a quantidade de pessoas presentes. Elas disseram que o fogo se espalhou pelo teto em segundos, e que os presentes quebraram janelas para fugir do local.

"O que deveria ser um momento de alegria se tornou, no primeiro dia do ano em Crans-Montana, em um luto que toca todo o país e além", afirmou o presidente suíço, Guy Parmelin.

Líderes europeus prestaram homenagens às vítimas e ofereceram ajuda ao governo suíço. "Em meu nome e em nome do governo [da Itália], expresso as minhas mais profundas condolências pelo trágico incêndio ocorrido em Crans-Montana, na Suíça", disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Profundamente comovido após o incêndio em Crans-Montana. Meus pensamentos estão com as famílias enlutadas e os feridos. À Suíça, ao seu povo e às suas autoridades, expresso a total solidariedade e o apoio fraterno da França", afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron. O bar, segundo registros da empresa, é de propriedade de um casal francês.

Autoridades afirmam que o hospital para onde as vítimas foram levadas está lotado e pacientes estão sendo transferidos para outras unidades. Feridos foram transferidos para hospitais em Berna, Genebra, Zurique, Lausanne e Rennaz ?o país tem dois grandes centros especializados em tratamentos de queimaduras graves: o Centro Hospitalar Universitário Vaudois (Chuv), em Lausanne, e o Hospital Universitário de Zurique.

Imagens publicadas pela imprensa suíça mostram o prédio em chamas, com equipes de emergência no local. Já registros publicados em redes sociais mostram o caos após o incêndio, com pessoas gritando e correndo.

A área foi completamente isolada e uma zona de exclusão aérea foi imposta sobre Crans-Montana, informou a polícia.

Ainda segundo a polícia, não há evidências até o momento de que o incêndio seja criminoso e não acredita se tratar de um atentado. Frédéric Gisler, comandante da polícia do cantão de Valais, afirma que as testemunhas ouvidas indicam que houve um incêndio generalizado que, então, teria provocado uma explosão, não o contrário. Uma investigação está em andamento.

A imprensa suíça sugere que o incêndio pode ter começado quando fogos de artifício foram usados durante um show, em meio às comemorações de ano-novo. Autoridades não confirmam essa informação.

O governo do cantão de Valais declarou estado de emergência para mobilizar recursos rapidamente. Equipes de bombeiros e polícia utilizaram dez helicópteros, e 40 ambulâncias foram mobilizadas para o resgate, de acordo com autoridades.

Mais de 100 pessoas estavam no bar no momento do incêndio, segundo o portal de notícias suíço Blick. O Le Constellation tem capacidade para 300 pessoas e mais 40 em seu terraço.

"Muitos recursos estão sendo alocados em análise forense para identificar as vítimas e nos permitir entregar os corpos às famílias o mais rápido possível", afirmou a procuradora-geral Beatrice Pilloud.