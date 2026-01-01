BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Crans-Montana, estação de esqui em que um incêndio matou dezenas de pessoas e feriu mais de cem na madrugada desta quinta-feira (1°), na Suíça, é um resort frequentado por celebridades e por profissionais dos esportes de inverno.

Sede habitual da Copa do Mundo de Esqui, aparece no calendário da FIS, a federação internacional da modalidade, como local de etapa do circuito de Downhill e Super-G no fim de janeiro. Em 2027, abrigará o Mundial da modalidade. Sua área esquiável se estende por 140 km de pistas, com altitudes variando de 1.500 a 3.000 m, oferecendo níveis variados de dificuldade.

Em seu site, a FIS não esqueceu a ligação do esporte com o local, lamentando o ocorrido em plena noite de Ano Novo.

"A família FIS está chocada pelos trágicos acontecimentos ocorridos no início do novo ano em Crans-Montana. Não há palavras que possam expressar a dor de ver um dos destinos mais queridos do mundo dos esportes de neve passar por tamanha dor e perda irreparável em um momento que deveria ser de celebração", diz o comunicado.

"Nossos corações estão com nossos amigos em Crans-Montana e, acima de tudo, com as famílias das vítimas."

Com 10 mil habitantes, Crans-Montana teve como morador mais famoso Roger Moore, ator inglês que encarnou James Bond em sete filmes da franquia durante os anos 1970 e 1980. Moore mudou para um chalé em Montana em 1978, supostamente para fugir de impostos, o que ele sempre negou. O ator morreu na comuna em 2017, mesmo ano em que ela foi integrada a outras localidades da região, criando a atual Crans-Montana..

A estação, no cantão suíço de Valais, tem cerca de 2.600 leitos de hotel e centenas de apartamentos de temporada. Segundo o escritório de turismo local, a cidade registra cerca de um milhão de pernoites por ano, sendo 20% dos hóspedes visitantes vindos do exterior. Autoridades suíças afirmam que há vários estrangeiros entre as vítimas do incêndio.

O incêndio ocorreu por volta da 1h30 no bar Le Constellation, um local popular entre turistas, enquanto os frequentadores comemoravam a passagem de ano. Mais de 100 pessoas estavam no bar no momento do incêndio, segundo o portal de notícias suíço Blick. O Le Constellation tinha capacidade para 300 pessoas e mais 40 em seu terraço.