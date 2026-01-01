NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Milhares de apoiadores do prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, reúnem-se na prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (1º), para a cerimônia de posse do socialista.

Mamdani chegou à prefeitura por volta das 12h (horário local) acompanhado da primeira-dama, Rama Duwaji . A chegada, transmitida em telões espalhados no entorno da sede do governo municipal, foi comemorada pelos apoiadores que se concentram no local e enfrentam uma sensação térmica de -8°C. A equipe do novo prefeito espera um público de 40 mil pessoas.

Murad Awawadeh, presidente da Coalizão de Imigrantes de Nova York, uma das maiores entidades de imigrantes dos EUA, conhece Mamdani há mais de dez anos, a q uem considera um amigo pessoal.

Ele afirma que o novo prefeito não vai permitir a colaboração da polícia local com a ICE, a força federal usada pelo presidente Donald Trump para executar sua política de deportações em massa. Awawadeh diz que essa parceria ocorria sob o prefeito anterior, Eric Adams, que, apesar de democrata, se aproximou do mandatário republicano após cair em desgraça por acusações de corrupção.

"Sabemos que Mamdani vai garantir que as políticas de cidade santuário [que protegem imigrantes indocumentados] serão respeitadas. Sabemos que ele vai garantir o investimento em serviços legais para imigrantes, para que as pessoas tenham um advogado para se proteger das ações federais", disse Awawadeh à reportagem no evento de posse do novo prefeito.

Na mesma linha, a ativista pró-imigrantes Aber Kawas, candidata democrata à Assembleia Estadual de Nova York, teme que o governo federal faça a cidade de exemplo para mostrar sua força. Por isso, ela vê como positiva a linha de comunicação estabelecida de pelos dois em um encontro surpreendentemente amistoso na Casa Branca no final do ano passado.

Primeiro prefeito muçulmano de Nova York e o mais jovem a governar a cidade desde 1892, o democrata de 34 anos seguiu a tradição local de fazer duas cerimônias de posse: uma menor, privada, e uma maior, aberta ao público.

O primeiro juramento foi oficializado à meia-noite desta quinta (2h em Brasília) por Letitia James, procuradora-geral de Nova York e desafeto do presidente Donald Trump, e aconteceu em uma estação de metrô abandonada exatamente abaixo da sede da Prefeitura.

Durante a cerimônia, Mamdani usou um Alcorão de seu avô e outro que pertenceu a Arturo Schomburg, escritor e historiador negro. Foi a primeira vez que um prefeito fez o juramento com o livro sagrado do islã.

Já a segunda cerimônia de posse aconteceu na própria prefeitura, logo antes de uma festa que vai fechar sete quarteirões da Broadway -o local fica distante da altura da avenida conhecida pelos espetáculos musicais.

Para o evento público, o juramento foi lido pelo senador Bernie Sanders, também socialista e inspiração declarada de Mamdani durante a campanha eleitoral em que derrotou o ex-governador Andrew Cuomo.

Figura emblemática da esquerda socialista americana, o senador foi aplaudido ao chegar para a cerimônia. Seu figurino não passou despercebido, lembrando o famoso meme estrelado por ele há alguns anos, quando foi fotografado de braços cruzados usando luvas e jaqueta na posse do ex-presidente Joe Biden, em um também frio janeiro de 2021.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez foi a primeira a discursar na cerimônia, após a execução do hino americano. A nova-iorquina disse que o novo prefeito vai se dedicar aos trabalhadores da cidade, e que sua posse marca uma nova era na cidade.

"Nós escolhemos coragem em vez de medo em Nova York", afirmou, após se referir ao período turbulento enfrentado pelo país -uma referência indireta a Trump. "Nós escolhemos esse caminho porque sabemos que é o jeito correto, é o jeito inteligente, e porque sabemos que se podemos fazer isso aqui, podemos fazer em todo lugar", afirmou, usando o famoso verso de Sinatra sobre a cidade para enunciar a esperança democrata de que a plataforma mais à esquerda de Mamdani seja ampliada para além da cidade.

O comitê de inauguração de Mamdani inclui longa lista de celebridades que devem estar presentes na cerimônia de posse. Entre os nomes está a atriz Cynthia Nixon, de "Sex and the City", o ator John Turturro, de "Ruptura", o comediante e dramaturgo Cole Escola, a educadora e estrela da televisão infantil Ms. Rachel, e o lendário saxofonista de jazz Sonny Rollins.

Nascido em Kampala, capital de Uganda, Mamdani mudou-se aos sete anos para Nova York com os pais, de origem indiana. Filho de um professor da Universidade Columbia e de uma diretora de cinema, tornou-se cidadão americano em 2018.

Antes de ingressar na política, trabalhou como conselheiro habitacional, ajudando moradores de baixa renda do Queens a evitar despejos. Formado em estudos africanos pela Bowdoin College, criou na faculdade um grupo de defesa da Palestina, bandeira que também levou à campanha para prefeito.

Mamdani ainda chegou a ser cantor de rap, um histórico que contribuiu para seu carisma e forte conexão com a juventude. Seu apelo popular também vem de propostas voltadas ao custo de vida, especialmente o da habitação -um dos maiores problemas de Nova York.