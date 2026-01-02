SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (2) que está em saúde perfeita em meio a questionamentos sobre a sua capacidade cognitiva e aumento de cansaço. Em um post em sua rede Truth Social, ele disse que acertou todas as perguntas de um teste que avalia aptidão mental, segundo médicos da Casa Branca.

Esta teria sido a terceira avaliação cognitiva feita pelo republicano. "Algo que nenhum outro presidente ou vice-presidente anterior se dispôs a fazer", escreveu. "Nosso grande país não pode ser governado por pessoas estúpidas ou incompetentes".

A reação de Trump, de 79 anos, ocorre em meio a relatos que colocam em dúvida sua saúde física e mental. Nas últimas semanas, ele apareceu com uma descoloração na mão esquerda, ao que atribuiu ao uso de aspirina. Em uma reunião com os seus secretários há algumas semanas, o presidente aparentou cochilar, o que ele também negou.

No fim do ano passado, o presidente foi submetido a uma ressonância magnética durante uma avaliação médica recente, mas não divulgou o propósito do procedimento ?que não é um exame típico para avaliações de rotina.

A falta de detalhes levantou dúvidas sobre se informações completas da saúde do presidente estão sendo divulgadas em tempo hábil pela Casa Branca.

Em julho do ano passado, o republicano recebeu diagnóstico de insuficiência venosa crônica após ser examinado por seu médico devido a um inchaço nas pernas. Trata-se de uma anormalidade do sistema venoso na qual vasos danificados dos membros inferiores não mantêm um fluxo sanguíneo adequado.

Trump, que na corrida eleitoral do ano passado questionou a capacidade cognitiva do então presidente Joe Biden, é sensível quanto à sua idade. Ele atacou pessoalmente uma repórter do New York Times nas redes sociais em novembro por causa de uma reportagem que ela escreveu examinando as maneiras pelas quais a idade de Trump pode estar afetando seus níveis de energia. O texto mostrava que o presidente tem diminuído o ritmo da sua agenda nos últimos meses.