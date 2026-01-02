SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que planeja formar um bloco com países de direita na América do Sul para enfrentar a esquerda na região. Em entrevista à rede de televisão CNN no fim do ano passado, ele disse que o grupo deve ter cerca de dez participantes, sem especificar quais.

Segundo Milei, a região descobriu que "o socialismo é uma farsa criada por um conjunto de bandidos para tomar o poder e empobrecer a população".

A declaração chega em meio a mudanças na política regional, que deu uma guinada à direita nas eleições mais recentes. O Chile elegeu o ultradireitista José Antonio Kast, já a Bolívia escolheu como presidente o direitista Rodrigo Paz. O Paraguai é governado pelo também direitista Santiago Peña, assim como o Equador, com Daniel Noboa. Enquanto isso, países como Brasil, Uruguai e Colômbia mantêm governos progressistas após terem feito o movimento inverso, mas no caso colombiano é grande a chance de a direita voltar ao poder no pleito em maio, principalmente com o atual mandato impopular do esquerdista Gustavo Petro.

"Parece que a região acordou do pesadelo do socialismo", afirmou o argentino

A ideia do bloco, segundo Milei, é enfrentar o que ele chama de socialismo do século 21, classificado por ele como "woke", termo controverso para ideário progressista de conscientização sobre injustiças a minorias.

Quando questionado se a relação da Argentina com a China afrontaria a estratégia de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, de quem Milei é próximo, o argentino afirmou que o aspecto geopolítico da política americana é totalmente diferente do aspecto comercial que ele mantém com os chineses.