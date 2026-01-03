SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Lula fará uma reunião de emergência neste sábado (3) para tratar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, informou o canal GloboNews.

Encontro acontece ainda pela manhã no Palácio do Itamaraty. Não há detalhes sobre se Lula, que está no Rio, e Mauro Vieira, que está de férias, participarão do encontro.

TRUMP DIZ QUE CAPTUROU MADURO

Presidente dos EUA diz que Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ainda conforme o presidente dos EUA, eles foram "levados para fora do país".

Sem comentar a suposta captura de Maduro, o governo venezuelano classificou os ataques como uma "grave agressão militar". Em comunicado oficial, eles dizem que as explosões atingiram áreas civis e militares em Caracas e nos Estados de Miranda, Aragua e La Guaira.

"Essa agressão ameaça a paz e a estabilidade internacionais e coloca em risco a vida de milhões de pessoas", afirma o comunicado.

Maduro declarou que o objetivo dos Estados Unidos seria "tomar os recursos estratégicos do país": "especialmente petróleo e minerais, tentando quebrar pela força a independência política da nação".

