SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu os ataques à Venezuela e a captura de Nicolas Maduro e sua esposa. Ele afirma que o regime do líder venezuelano não é legítimo.

Rubio diz que Maduro não é o presidente da Venezuela. Em publicação no X, o secretário de Estado afirma que o líder venezuelano é "chefe do Cartel de Los Soles., uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país". Ele afirma ainda que Maduro "está sob acusação por levar drogas aos Estados Unidos".

Declaração de Rubio ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ele afirma que os dois foram "levados para fora do país".