BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, disse nas redes sociais que manteve uma ligação telefônica com o chanceler Mauro Vieira, neste sábado (3).

De acordo com Gil, Vieira condenou de forma enérgica a operação militar americana que resultou em bombardeios em Caracas e na captura do ditador Nicolás Maduro. O ministro ainda não se manifestou publicamente sobre o ataque dos EUA à Venezuela.

"Tive uma conversa telefônica com o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, que manifestou sua condenação enérgica a esse inaudito e criminoso ato de agressão militar contra nosso povo. Agradecemos sinceramente suas expressões de solidariedade", disse Gil.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste sábado que Maduro e sua esposa foram capturados após ataque à Venezuela.

O país sul-americano havia afirmado mais cedo que sofrera uma "agressão militar" dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada. Diante da situação, o país declarou estado de emergência.