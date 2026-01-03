Guerra mata civis, destrói serviços de saúde, impede o cuidado às pessoas. Quando acontece em um país vizinho, o impacto é múltiplo para o nosso povo e sistema de saúde, acrescentou.

Padilha lembrou, a seguir, que o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) de Roraima já absorvem os impactos da situação no país vizinho, antes mesmo desse ataque.

Verbas suspensas

Os investimentos [do Brasil] ficaram ainda maiores depois que os EUA suspenderam financiamentos que apoiavam a Operação Acolhida, mencionou.

O Ministério da Saúde, desde então, ampliou investimentos e profissionais na cidade e na área indígena, via a Agência do SUS.

Desde o início das operações militares no entorno do país vizinho preparamos a nossa Agência do SUS, a Força Nacional do SUS e nossas equipes de Saúde Indígena para reduzirmos, ao máximo, os impactos do conflito na saúde e no SUS brasileiro, escreveu o ministro. E finalizou: Que venha a PAZ! Enquanto isso, cuidaremos de quem precisar ser cuidado, em solo brasileiro.

