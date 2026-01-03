SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filhos de Jair Bolsonaro foram às redes sociais neste sábado (3) para comemorar a ação dos Estados Unidos na Venezuela, criticar o presidente Lula (PT) e sair em defesa direta ou indireta do ex-presidente, condenado e preso no Brasil por ter liderado uma tentativa de golpe após a derrota eleitoral de 2022.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro, que deve ser candidato ao Senado por SC em outubro, usou a queda do ditador Nicolás Maduro para falar em "perseguição ideológica".

"Esse modelo não se limita à Venezuela: ele se espalha por rotas que cruzam a Colômbia, a América Central, o Caribe e alcançam o Brasil, sempre protegido por discursos políticos que tentam deslegitimar qualquer questionamento rotulando-o como "perseguição ideológica"."

Carlos completou: "Nesse contexto, o atentado e a perseguição contra Jair Bolsonaro em 2018 ?e os fatos que se seguiram? não podem ser tratados como episódios isolados ou meramente individuais".

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de atacar Lula, falou em "eleições fraudadas", em mais um ataque indireto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), alvo dos bolsonaristas após a derrota de 2022.

"Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas?"

Eduardo Bolsonaro, deputado federal cassado e que hoje vive nos EUA, afirmou que o "regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Foro de São Paulo". "Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Foro de São Paulo terão dias terríveis, anotem. Viva a liberdade!"

