SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista concedida ao jornal The New York Times após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela neste sábado (3), o presidente Donald Trump disse que "a operação foi brilhante".

Ele comemorou o resultado da missão como um sucesso e elogiou o planejamento, os soldados e as pessoas envolvidas, segundo o jornal.

Questionado se havia buscado permissão do Congresso antes do ataque, Trump disse que realizaria entrevista coletiva. "Vamos discutir isso", ele afirmou, segundo a publicação. A coletiva está marcada para as 13h, horário de Brasília.

Mais cedo, o presidente americano escreveu em sua rede social, a Truth Social, que os EUA realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e que Nicolás Maduro foi capturado e retirado do país de avião com sua esposa.

De acordo com o New York Times, a conversa de seu repórter com Trump durou 50 segundos e foi concedida por telefone, poucos minutos após Trump anunciar nas redes sociais que o país havia capturado Maduro. Segundo o jornalista, Trump parecia cansado.

O repórter diz ter tentado perguntar o que ele prevê para a Venezuela a partir de agora e se a missão de alto risco valeria a pena, mas o presidente respondeu apenas que tudo seria revelado na coletiva.

O regime venezuelano também divulgou comunicado afirmando ter sofrido uma "agressão militar" dos Estados Unidos após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões durante a madrugada. Diante da situação, o país declarou estado de emergência.

Segundo comunicado da Venezuela, os ataques também atingiram os estados de Miranda, Aragua e La Guaira.