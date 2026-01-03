BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministério das Relações Exteriores afirmou neste sábado (3) que não há movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela e que tampouco há notícias de vítimas brasileiras dos ataques americanos contra o país vizinho.

"O Ministro da Defesa [José Múcio] indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada, e que está em contato com o Governador de Roraima [Antonio Denarium]", disse a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

"O Ministro das Relações Exteriores [Mauro Vieira] relatou os contatos que manteve com seus homólogos nas últimas horas e indicou não haver até o momento notícias de brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. O Ministro das Relações Exteriores informou, ainda, estar em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna".

Maria Laura participou, no Itamaraty, de uma reunião de emergência convocada pelo governo Lula (PT) sobre a operação militar americana na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ditador Nicolás Maduro foi capturado.

Lula participou da reunião virtualmente. Uma nova rodada de conversa de avaliação deve ocorrer às 17h deste sábado.

Múcio, que esteve no Itamaraty, disse que o Brasil conta com um contingente militar suficiente para lidar com a situação na fronteira entre Roraima e a Venezuela. Segundo ele, há 2,3 mil militares no estado. Na Amazônia, há um efetivo de 10 mil militares.

Já Maria Laura afirmou ainda que a comunidade brasileira na Venezuela está tranquila e que nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.