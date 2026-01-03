SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista coletiva na tarde deste sábado (3) e falou sobre a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.

Ele estava acompanhado de Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca; o diretor da CIA, John Ratcliffe; o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; e o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto.

Leia a seguir a íntegra da entrevista:

Agradecemos por estarem aqui. Tarde da noite passada e no início de hoje, sob minha direção, as forças armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. Foi utilizado um poder militar americano avassalador, pelo ar, terra e mar, para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque como as pessoas não veem desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar fortemente defendida no coração de Caracas, para levar o ditador fora da lei Nicolás Maduro à justiça. Esta foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas da força militar e competência americana na história dos Estados Unidos.

Se você pensar, já realizamos outras operações bem-sucedidas, como o ataque a Soleimani, o ataque a Albaghdadi e a destruição dos sítios nucleares do Irã recentemente, em uma operação conhecida como Midnight Hammer -- todas perfeitamente executadas. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem, ou, francamente, em um curto período de tempo.

Todas as capacidades militares venezuelanas foram neutralizadas enquanto os homens e mulheres de nosso exército, trabalhando com a aplicação da lei dos EUA, capturavam Maduro no meio da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas foram em grande parte apagadas devido a uma expertise que possuímos. Estava escuro e mortal, mas Maduro foi capturado junto com sua esposa, Cilia Flores, ambos agora enfrentando a justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos.

Quero agradecer aos homens e mulheres de nossas forças armadas que alcançaram um sucesso extraordinário durante a noite, com velocidade, poder, precisão e competência impressionantes. Raramente se vê algo assim. Alguns ataques anteriores em nosso país não foram tão bem-sucedidos; foram um embaraço. Se você olhar para o passado, para o Afeganistão ou para os tempos de Jimmy Carter, eram outros dias. Somos novamente um país respeitado como talvez nunca antes.

Esses guerreiros altamente treinados, operando em colaboração com a aplicação da lei dos EUA, capturaram Maduro e sua esposa em posição de prontidão. Eles sabiam que estávamos chegando, e estavam preparados, mas foram rapidamente dominados e incapacitados. Se vocês tivessem visto o que eu vi na noite passada, teriam ficado impressionados.

Não sei se algum dia terão a oportunidade de ver, mas foi algo incrível. Nenhum militar americano foi morto e nenhum equipamento americano foi perdido. Tínhamos muitos helicópteros, aviões e pessoal envolvido, mas não perdemos nenhum equipamento militar e, mais importante, nenhum membro do serviço foi morto.

O exército dos Estados Unidos é, de longe, o mais forte e feroz do planeta, com capacidades e habilidades que nossos inimigos mal conseguem imaginar. Não há equipamento como o que temos. E isso é visível mesmo apenas olhando para os barcos; por exemplo, bloqueamos 97% das drogas que entram pelo mar. Essas drogas vêm principalmente de um lugar chamado Venezuela.

Vamos administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Não queremos que outra pessoa assuma o poder de maneira imprudente. A Venezuela sofreu décadas de má administração, e não vamos permitir que isso aconteça novamente. Estamos lá agora, e vamos permanecer até que uma transição apropriada possa ocorrer.

Como todos sabem, a indústria petrolífera da Venezuela esteve em colapso por muito tempo. Eles produziam quase nada em comparação com o que poderiam ter produzido. Nossas grandes empresas petrolíferas americanas irão investir bilhões de dólares para consertar a infraestrutura danificada e começar a gerar riqueza para o país. Estamos preparados para realizar um segundo ataque, muito maior, se necessário, embora provavelmente não seja preciso, dado o sucesso da primeira operação.

A parceria da Venezuela com os Estados Unidos, devido ao que fomos capazes de realizar, tornará o povo venezuelano rico, independente e seguro. Também deixará felizes os muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos e que sofreram muito.

O ditador ilegítimo Maduro foi o chefe de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de enormes quantidades de drogas letais para os Estados Unidos. Como alegado na acusação, ele supervisionava pessoalmente o violento cartel conhecido como Cartel Deles Solless, que inundou nossa nação com veneno letal responsável pela morte de incontáveis americanos, centenas de milhares ao longo dos anos.

Maduro e sua esposa enfrentarão em breve toda a força da justiça americana e serão julgados em solo americano. Atualmente, eles estão em um navio, a caminho de Nova York, e depois será tomada uma decisão entre Nova York e Miami, na Flórida.

Lá, as evidências esmagadoras de seus crimes serão apresentadas em tribunal. O que foi permitido por tanto tempo é tanto horrível quanto impressionante. Após o término do mandato de Maduro como presidente da Venezuela, ele permaneceu no poder e promoveu uma campanha incessante de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos, ameaçando não apenas nosso povo, mas a estabilidade de toda a região.

Além do tráfico de drogas que causou sofrimento e destruição humana nos Estados Unidos, Maduro enviou gangues brutais e sanguinárias, incluindo a violenta gangue prisional Trend Dearagua, para aterrorizar comunidades americanas. Eles atacaram moradores no Colorado, tomaram complexos de apartamentos e mutilaram pessoas que chamavam a polícia. Mas agora, graças ao nosso exército e à Guarda Nacional, isso não acontece mais.

O regime de Maduro enviou seus piores criminosos e violentos para os Estados Unidos, incluindo pessoas de instituições mentais e prisões, traficantes de drogas e chefes de cartéis. Mas agora temos uma fronteira onde ninguém consegue passar.

Além disso, a Venezuela havia tomado e vendido unilateralmente petróleo e ativos americanos, nos causando prejuízos bilionários. Nunca tivemos um presidente que fizesse algo sobre isso. Nós construímos a indústria petrolífera venezuelana com talento, esforço e habilidade americanos, mas o regime socialista a roubou. Este foi um dos maiores roubos de propriedade americana da história do nosso país.

Sob o deposto ditador Maduro, a Venezuela recebeu adversários estrangeiros na região e adquiriu armas ofensivas ameaçadoras que poderiam colocar em risco interesses e vidas dos EUA. Esses atos violaram princípios centenários da política externa americana. Hoje, não mais. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional, a supremacia americana no Hemisfério Ocidental nunca mais será questionada.

Durante décadas, outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para essas crescentes ameaças à segurança. Sob a administração Trump, estamos reafirmando o poder americano em nossa região. O futuro será determinado pela capacidade de proteger comércio, território e recursos essenciais à segurança nacional. Garantiremos nossas fronteiras, combateremos terroristas e cartéis, e defenderemos nossos cidadãos contra todas as ameaças, internas e externas.

Esta operação extremamente bem-sucedida deve servir como alerta a qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque em risco vidas americanas. O embargo a todo petróleo venezuelano permanece em pleno vigor. A frota americana permanece posicionada, e os Estados Unidos mantêm todas as opções militares até que suas demandas sejam plenamente atendidas. Todos os líderes políticos e militares da Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles se não forem justos com seu povo.

O ditador e terrorista Maduro finalmente se foi da Venezuela. O povo está livre novamente. A América está mais segura e mais orgulhosa, porque não permitiu que esse indivíduo horrível e esse país, que nos prejudicava, continuassem agindo. O Hemisfério Ocidental é agora um lugar muito mais seguro.

Quero agradecer a todos por estarem aqui, ao General Dan Caine, que é um homem fantástico, e ao nosso Secretário de Guerra, Pete Hegseth, que vai dizer algumas palavras.

Secretário de Guerra, Pete Hegseth:

Bem, obrigado, Sr. Presidente. Finalmente, um comandante em chefe que o mundo respeita e que o povo americano merece. E, como o presidente disse, palavras mal conseguem capturar a coragem, o poder e a precisão desta operação histórica. Uma grande ação conjunta das forças militares e da aplicação da lei, executada de forma impecável pelos maiores americanos que nosso país tem a oferecer.

Os guerreiros americanos não têm igual. Os melhores do mundo e os melhores do nosso país. O que todos nós testemunhamos na noite passada foi pura coragem e determinação, bravura e glória do guerreiro americano. Estou simplesmente humilhado por tais homens. E tiro meu chapéu para nosso presidente do comitê, Dan Raisen Kaine, e para todos aqueles americanos que vigiaram na noite passada. Nossos guerreiros são a elite da América.

E, novamente, Presidente Trump, nós o apoiamos. Nenhum outro país no planeta Terra, e nem se compara, poderia realizar esse tipo de operação. E nenhum outro presidente jamais demonstrou esse tipo de liderança, coragem e firmeza. A combinação mais poderosa que o mundo já viu.

Como o presidente disse, nossos adversários estão avisados. A América pode projetar nossa vontade em qualquer lugar, a qualquer momento. A coordenação, a furtividade, a letalidade, a precisão, o braço longo da justiça americana, tudo em plena exibição no meio da noite. Nicolás Maduro teve sua chance, assim como o Irã teve a deles, até que não tiveram mais. Ele brincou e descobriu o que aconteceria.

O Presidente Trump leva muito a sério o bloqueio do fluxo de gangues e violência em nosso país, leva muito a sério a interrupção do fluxo de drogas e veneno para nosso povo, leva muito a sério a recuperação do petróleo que nos foi roubado e leva muito a sério o restabelecimento da dissuasão e da supremacia americana no Hemisfério Ocidental.

Isso é sobre a segurança, proteção, liberdade e prosperidade do povo americano. Isso é América em primeiro lugar. Isso é paz por meio da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem orgulho de ajudar a garanti-la. Bem-vindo a 2026 e, sob o Presidente Trump, a América está de volta.

Gostaria de dar as boas-vindas agora ao nosso presidente do comitê, general Dan Caine, para dar mais alguns detalhes sobre a operação.

General Dan Caine:

Obrigado, senhor Secretário. Obrigado, senhor Presidente, e bom dia. Na noite passada, por ordem do Presidente dos Estados Unidos e em apoio a um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente disse, as forças armadas dos Estados Unidos conduziram uma missão de captura em Caracas, Venezuela, para levar à justiça duas pessoas indiciadas, Nicholas e Cecilia Maduro. Esta operação, conhecida como Operação Determinação Absoluta, foi discreta, precisa e realizada durante as horas mais escuras do dia 2 de janeiro, sendo o culminar de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, francamente, somente as forças armadas dos Estados Unidos poderiam realizar.

O que eu gostaria de fazer esta manhã é explicar algumas das preparações e detalhes sem comprometer quaisquer de nossas táticas, técnicas e procedimentos. Sempre existe a possibilidade de sermos designados para realizar esse tipo de missão novamente. Nosso trabalho interagências começou meses atrás e se apoiou em décadas de experiência na integração de operações complexas aéreas, terrestres, espaciais e marítimas. Enquanto as últimas duas décadas aprimoraram as habilidades de nossas forças de operações especiais, esta missão em particular exigiu todos os componentes de nossa força conjunta, com soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais e guardiões trabalhando em uníssono com nossos parceiros de agências de inteligência e equipes de aplicação da lei em uma operação sem precedentes.

Aproveitamos nossas capacidades de inteligência incomparáveis e nossos anos de experiência em caça a terroristas. E não poderíamos ter realizado esta missão sem o trabalho incrível de várias agências de inteligência, incluindo CIA, NSA e NGA. Nós observamos, aguardamos, nos preparamos, permanecemos pacientes e profissionais. Esta missão foi meticulosamente planejada, extraindo lições de décadas de missões ao longo de muitos anos. Décadas de muitas missões ao longo desses anos. Esta foi uma operação audaciosa que somente os Estados Unidos poderiam executar. Exigiu o máximo de precisão e integração dentro de nossa força conjunta. E a palavra integração não explica a complexidade de tal missão.

Uma extração tão precisa que envolveu mais de 150 aeronaves lançadas por todo o Hemisfério Ocidental em estreita coordenação. Todas convergindo no tempo e lugar certos para sobrepor efeitos com um único propósito: colocar uma força de interdição no centro de Caracas enquanto se mantinha o elemento de surpresa tática. A falha de um único componente dessa máquina bem azeitada teria colocado toda a missão em risco, e falhar nunca é uma opção para a força conjunta americana. Aqueles no ar sobre Caracas na noite passada estavam dispostos a dar suas vidas por aqueles no solo e nos helicópteros.

Deixe-me falar um pouco sobre a preparação. Após meses de trabalho de nossas equipes de inteligência para localizar Maduro e entender como ele se movimentava, onde morava, para onde viajava, o que comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação. No início de dezembro, nossa força foi posicionada, aguardando uma série de eventos alinhados. O ponto chave era escolher o dia certo para minimizar o potencial de danos a civis e maximizar o elemento surpresa, minimizando os danos às pessoas indiciadas. Assim, como disse o presidente, eles poderiam ser levados à justiça. E, como o presidente disse mais cedo hoje, o clima na Venezuela sempre é um fator nessa época do ano.

Durante as semanas do Natal e Ano Novo, os homens e mulheres das forças armadas dos Estados Unidos permaneceram prontos, aguardando pacientemente pelos gatilhos corretos e pela ordem do presidente para entrar em ação. Na noite passada, o clima abriu o suficiente, criando um caminho que apenas os aviadores mais habilidosos do mundo poderiam percorrer - oceano, montanhas, baixas nuvens. Mas quando designada para uma missão, esta organização não desiste. Às 22h46, horário do leste, o presidente ordenou que as forças armadas dos Estados Unidos avançassem com a missão. Ele nos disse, e agradecemos, senhor Presidente: "Boa sorte e vá com Deus." E essas palavras foram transmitidas a toda a força conjunta.

Ao longo da noite, aeronaves começaram a decolar de 20 bases diferentes em terra e no mar pelo Hemisfério Ocidental. No total, mais de 150 aeronaves - bombardeiros, caças, de inteligência, reconhecimento, vigilância e de asa rotativa - estavam no ar na noite passada. Milhares e milhares de horas de experiência estavam em voo. Nosso membro de tripulação mais jovem tinha 20 anos e o mais velho 49. E simplesmente não há igual para o poder militar americano.

À medida que a noite avançava, os helicópteros decolaram com a força de extração, que incluía oficiais da lei, e começaram seu voo sobre a Venezuela a 30 metros acima da água. Ao se aproximarem das costas venezuelanas, os Estados Unidos começaram a sobrepor diferentes efeitos fornecidos pelo Spacecom, CyberCom e outros membros interagências para criar um caminho aéreo. Essas forças estavam protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais, da Marinha, da Força Aérea e da Guarda Nacional Aérea dos EUA. A força incluía F-22, F-35, F-18, EA-18, E2, bombardeiros B1 e outras aeronaves de apoio, além de inúmeros drones pilotados remotamente.

Ao se aproximarem de Caracas, o componente aéreo conjunto começou a desmontar e desativar os sistemas de defesa aérea na Venezuela, empregando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros para a área alvo. O objetivo do nosso componente aéreo é, era e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre, levando-os ao alvo e trazendo-os de volta em segurança. Ao cruzar o último ponto de terreno elevado onde haviam se escondido, avaliamos que mantivemos totalmente o elemento surpresa.

Quando a força de helicópteros ingressou em direção ao objetivo em baixa altitude, chegamos ao complexo de Maduro às 10h01, horário padrão do leste, ou 2h01, horário local de Caracas. A força de captura desceu no complexo de Maduro e avançou com velocidade, precisão e disciplina em direção ao objetivo, isolando a área para garantir a segurança da força terrestre enquanto capturava as pessoas indiciadas.

Ao chegar à área alvo, os helicópteros sofreram disparos e responderam com força avassaladora em autodefesa. Uma de nossas aeronaves foi atingida, mas permaneceu voável. E, como o presidente disse mais cedo hoje, todas as aeronaves retornaram e aquela aeronave permaneceu operável durante o restante da missão.

À medida que a operação se desenrolava no complexo, nossas equipes de inteligência aérea e terrestre forneceram atualizações em tempo real à força no solo, garantindo que pudessem navegar com segurança pelo ambiente complexo sem riscos desnecessários. A força permaneceu protegida pela aviação tática aérea.

Maduro e sua esposa, ambos indiciados, se entregaram e foram levados sob custódia pelo Departamento de Justiça, assistidos pelas incríveis forças armadas dos EUA com profissionalismo e precisão, sem perda de vidas americanas. Após garantir os indiciados, a força começou a se preparar para a retirada. Helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração enquanto caças e aeronaves pilotadas remotamente forneciam cobertura aérea e fogo de supressão. Houve múltiplos confrontos de autodefesa enquanto a força começava a se retirar da Venezuela.

A força foi exfiltrada com sucesso e retornou às bases de lançamento. A força estava sobre a água às 3h29, horário padrão do leste, com os indiciados a bordo. Tanto Maduro quanto sua esposa embarcaram no USS UIA.

Para concluir, o que testemunhamos hoje é uma demonstração poderosa da força conjunta americana. Pensamos, desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, avaliamos, ensaiamos novamente e novamente. Não para acertar, mas para garantir que não podemos errar. Nosso trabalho é integrar o poder de combate para que, quando a ordem chegar, possamos entregar força avassaladora no momento e local de nossa escolha contra qualquer inimigo em qualquer lugar do mundo.

Estou imensamente orgulhoso hoje de nossa força conjunta e cheio de gratidão por representá-los aqui hoje. Não há missão difícil demais para esses profissionais incríveis e para as famílias que os apoiam. Enquanto estamos aqui esta manhã, nossas forças permanecem na região em alto estado de prontidão, preparadas para projetar poder, defender a si mesmas e nossos interesses na região.

Esta operação é um testemunho da dedicação e compromisso inabalável com a justiça e nossa determinação em responsabilizar aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para concluir, quero expressar minha sincera gratidão aos corajosos homens e mulheres que executaram esta missão. Sua coragem e compromisso incansável com nossa nação é o que nos torna fortes. Obrigado, senhor Secretário. E obrigado, senhor Presidente.

Secretário de estado do Estados Unidos, Marco Rubio:

Bem, eu não tenho muito a acrescentar ao que vocês ouviram agora, além dos seguintes pontos. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. E isso não é apenas o que nós estamos dizendo. A primeira administração Trump, a administração Biden, a segunda administração Trump, nenhuma dessas três o reconheceu. Ele não é reconhecido pela União Europeia e por múltiplos países ao redor do mundo. Ele é um fugitivo da justiça americana, com uma recompensa de 50 milhões de dólares, o que, eu acho, economizamos 50 milhões de dólares. E, sim, exatamente. Mas não deixem que ninguém a reivindique. Ninguém merece isso além de nós.

Mas quero deixar uma coisa clara. Nicholas Maduro teve múltiplas oportunidades de evitar isso. Ele recebeu múltiplas ofertas muito, muito, muito generosas e escolheu, em vez disso, agir como um homem selvagem. Escolheu, em vez disso, brincar, e o resultado é o que vimos esta noite. A outra mensagem aqui é a seguinte. Você tem um cara que, como muitas pessoas ao redor do mundo, gosta de jogar jogos. Você tem um cara que decide que vai convidar o Irã para seu país, vai, você sabe, confiscar empresas de petróleo americanas, vai inundar nosso país com membros de gangues, vai prender americanos e tentar mantê-los como reféns e negociá-los, como ele conseguiu fazer com a administração Biden. Basicamente, ele gosta de brincar o tempo todo e acha que nada vai acontecer.

E espero que as pessoas agora entendam: nós temos um presidente. O 47º presidente dos Estados Unidos não é alguém que joga jogos. Quando ele diz que vai fazer algo, quando ele diz que vai resolver um problema, ele significa. Ele age. Posso dizer, eu acompanho esse processo há 14, 15 anos, estou por dentro. Todo mundo fala: "Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo." Quando chegam lá, "Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo." Este é um presidente de ação. Eu não entendo ainda como eles não perceberam isso. E agora, se você não sabia, agora sabe, porque é assim que vai acontecer.

E acho que as pessoas precisam entender que este não é um presidente que apenas fala, faz cartas e conferências de imprensa; se ele diz que está sério sobre algo, ele significa. E isso foi uma ameaça direta aos interesses nacionais dos Estados Unidos, e o presidente resolveu. Há um presidente de paz, a propósito. Eu disse o que acabei de dizer antes. Esse cara teve múltiplas oportunidades de encontrar outro caminho, viver em outro lugar, ser feliz, mas, em vez disso, quis se achar o grande.

E agora vocês sabem, ele tem outros conjuntos de problemas em suas mãos. Mas acho que a mensagem aqui deve ser para o mundo: olhem, o presidente não sai procurando pessoas para brigar. Ele geralmente quer se dar bem com todos. Ele conversa e se reúne com qualquer um, mas não brinquem de jogos. Não brinquem com este presidente no cargo, porque não vai acabar bem. E espero que, vocês sabem, a lição tenha sido aprendida na noite passada e espero que seja instrutiva daqui para frente.

Perguntas de jornalistas:

Donald Trump: Por favor, vamos conduzir isso com um grupo e garantir que funcione corretamente. Vamos reconstruir a infraestrutura de petróleo, o que vai custar bilhões de dólares. Isso será pago diretamente pelas empresas petrolíferas. Elas serão reembolsadas pelo que estiverem fazendo, mas tudo isso será pago, e vamos fazer o petróleo fluir como deveria. Como vocês sabem, antes era apenas um fluxo mínimo. Na verdade, era um fluxo mínimo para o que eles têm, mas vamos operá-lo corretamente e garantir que o povo da Venezuela seja atendido. Vamos garantir que as pessoas que foram expulsas da Venezuela por esse bandido também sejam atendidas.

Jornalista: O fato de os EUA estarem administrando o país significa que tropas americanas estarão em solo venezuelano? Como isso vai funcionar?

Bem, vocês sabem, sempre falam em "botas no chão". Não temos medo de botar tropas em solo, se for necessário. Tivemos tropas em solo ontem à noite, em um nível muito alto. Na verdade, não temos medo disso. Não nos importamos de dizer isso, mas vamos garantir que aquele país seja administrado corretamente. Não estamos fazendo isso em vão. Este foi um ataque muito perigoso. Um ataque que poderia ter dado muito, muito errado. Poderíamos ter perdido muitas pessoas ontem à noite. Poderíamos ter perdido muita dignidade. Poderíamos ter perdido muito equipamento -- o equipamento é menos importante -- mas poderíamos ter perdido muito. E vamos garantir que tudo seja feito da forma correta. Estamos lá agora. Estamos prontos para agir novamente, se for necessário.

Vamos administrar o país corretamente. Ele será administrado de forma muito criteriosa, muito justa. Vai gerar muito dinheiro. Vamos dar dinheiro ao povo. Vamos reembolsar as pessoas que foram exploradas. Vamos cuidar de todos. Isso é muito importante. Não podíamos deixar que eles escapassem impunes. Eles roubaram nosso petróleo. Nós construímos toda aquela indústria lá, e eles simplesmente tomaram tudo como se não fôssemos nada, e tínhamos um presidente que decidiu não fazer nada a respeito. Então, fizemos algo. Estamos atrasados, mas fizemos algo.

Jornalista: Qual será o mecanismo pelo qual vocês vão administrar o país? Vocês vão designar um funcionário americano?

Donald Trump: Tudo está sendo feito agora. Estamos designando pessoas, conversando com pessoas, designando várias pessoas, e vamos informar quem são elas.

Jornalista: O senhor sabe qual é o grupo que mencionou que administraria a Venezuela?

Donald Trump: Em grande parte, por um período de tempo, serão as pessoas que estão bem atrás de mim que vão administrar. Vamos reconstruir o país. É um país morto -- eu falo de um país morto. Um ano e meio atrás, nós éramos um país morto. Agora somos o país mais dinâmico do mundo. Estamos indo melhor do que qualquer outro país no mundo. E isso exigiu liderança. A Venezuela tem muitas pessoas ruins lá dentro, muitas pessoas ruins que não deveriam liderar. Não vamos correr o risco de uma dessas pessoas assumir no lugar de Maduro. Então, vocês podem olhar para isso e para outros casos. Temos pessoas fantásticas, inclusive no setor militar. Vamos ter um grupo de pessoas administrando até que o país possa voltar aos trilhos, gerar muito dinheiro para o povo, proporcionar uma ótima qualidade de vida e também reembolsar pessoas do nosso país que foram expulsas da Venezuela.

Jornalista: O senhor disse mais cedo que não apoiaria Machado para voltar como líder da oposição, em sua entrevista ao Fox & Friends. Também mencionou a vice-presidente da Venezuela. O senhor vai trabalhar com a vice-presidente da Venezuela ou como prevê essa relação?

Donald Trump: Entendo que ela acabou de tomar posse, mas, como você sabe, foi escolhida por Maduro. Marco está trabalhando diretamente nisso. Acabei de ter uma conversa com ela e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente. Muito simples.

Jornalista: Senhor presidente, o presidente colombiano Gustavo Petro disse, algumas semanas atrás, que precisava "cuidar da própria traseira". Hoje ele disse que não está preocupado com nada acontecer a ele após essa operação. Qual é a sua mensagem?

Donald Trump: Bem, ele tem laboratórios de cocaína. Ele tem fábricas onde produz cocaína. E, sim, mantenho minha primeira declaração. Ele produz cocaína. Eles a enviam para os Estados Unidos. Então, ele precisa, sim, cuidar da própria traseira.

Jornalista: O senhor notificou algum membro do Congresso com antecedência?

Trump: Marco, você quer falar sobre isso? Você esteve envolvido.

Marco Rubio: Claro. Nós avisamos os membros do Congresso imediatamente depois. Este não era o tipo de missão que permitia notificação prévia ao Congresso. Foi uma missão baseada em gatilhos, em que certas condições precisavam ser atendidas noite após noite. Observamos e monitoramos isso por vários dias. Simplesmente não é o tipo de missão em que você pode ligar e dizer: "Talvez façamos isso em algum momento nos próximos 15 dias". Mas, em grande parte, foi uma função de aplicação da lei. No fim das contas, no seu núcleo, tratou-se da prisão de dois fugitivos da Justiça americana que haviam sido indiciados. O Departamento de Guerra apoiou o Departamento de Justiça nesse trabalho. Há implicações políticas mais amplas, mas não é o tipo de missão que permite aviso prévio, porque isso colocaria a missão em risco.

Se eu puder acrescentar uma coisa: o Congresso tem tendência a vazar informações. Isso não teria sido bom. Se tivessem vazado, general, acho que o resultado poderia ter sido muito diferente. Mas preciso dizer que eles sabiam que chegaríamos em algum momento. Havia muitos navios por ali. Eles meio que sabiam que estávamos chegando. Nós avançamos. Mas o Congresso vaza, e não queremos vazadores.

Jornalista: Presidente, o senhor foi uma das únicas pessoas a assistir tudo acontecer ao vivo. O que Maduro estava fazendo quando as forças americanas entraram -- o que imagino ser -- sua residência? Houve algum momento em que os EUA consideraram matar Maduro, caso ele resistisse?

Donald Trump: Isso poderia ter acontecido. Ele estava tentando chegar a um local seguro. Esse local é todo de aço, e ele não conseguiu chegar à porta porque nossos homens foram muito rápidos. Eles avançaram pela oposição com muita rapidez, e havia muita oposição. As pessoas se perguntavam se o pegamos de surpresa. Foi uma surpresa relativa, mas eles estavam esperando algo. Houve muita oposição. Houve muito tiroteio. Vocês viram parte disso hoje. Ele tentava chegar a um local seguro, que não era seguro, porque teríamos explodido aquela porta em cerca de 47 segundos, independentemente da espessura do aço. Era uma porta muito grossa, muito pesada, mas ele não conseguiu fechá-la.

Jornalista: Onde ele vai ficar neste momento? O senhor sabe exatamente?

Donald Trump: Bem, em um futuro próximo, ele será levado a Nova York. Onde ficará detido será decidido pelas autoridades responsáveis.

Jornalista: Senhor presidente, os EUA têm um histórico misto de derrubar ditadores sem necessariamente ter um plano para o que vem depois. Isso pesou na sua decisão?

Donald Trump: É por isso que tivemos presidentes diferentes. Comigo, isso não é verdade. Comigo, tivemos um histórico perfeito de vitórias. Nós vencemos muito. Olhem para Soleimani, olhem para Al Baghdadi, olhem para a Operação Martelo da Meia-Noite. Foi incrível. Hoje, vocês não teriam paz no Oriente Médio se não fosse isso. Se não tivéssemos sido bem-sucedidos, não haveria paz. Comigo, vocês tiveram apenas vitórias, nenhuma derrota.

Jornalista: Quanto tempo o senhor espera que os EUA administrem a Venezuela e quão rápido quer que o povo venezuelano realize eleições?

Donald Trump: Gostaria que fosse rápido, mas isso leva tempo. Estamos reconstruindo. Precisamos reconstruir toda a infraestrutura. Ela está apodrecida. É muito perigosa. Petróleo é algo muito perigoso de extrair do solo. Pode matar muitas pessoas -- e já matou. A infraestrutura é velha, está deteriorada. Muito do que existe foi colocado lá por nós há 25 anos. Vamos substituir tudo isso e retirar muito dinheiro, para que possamos cuidar do país.

Jornalista: China, Rússia e Irã têm interesses na Venezuela. Como essa operação afeta suas relações com eles?

Donald Trump: No caso da Rússia, vamos acertar as coisas. Quanto a outros países que querem petróleo, estamos no negócio do petróleo. Vamos vendê-lo. Provavelmente venderemos em volumes muito maiores, porque eles produziam muito pouco devido à infraestrutura precária. Vamos vender grandes quantidades de petróleo a outros países, muitos dos quais já o utilizam, e muitos outros virão.

Jornalista: Qual é a sua mensagem ao povo da Venezuela hoje, especialmente à população civil?

Donald Trump: Vocês terão paz e justiça. Terão parte das riquezas que deveriam ter tido há muito tempo. Isso foi roubado de vocês. Mas vocês terão paz, segurança, justiça. Terão um país de verdade. Um país potencialmente grandioso. Se voltarmos 20 anos, talvez um pouco mais, era um grande país -- e eles o destruíram.

Eu disse que, se perdêssemos a eleição, os Estados Unidos se tornariam uma Venezuela turbinada. Foi isso que teria acontecido. O que o governo Biden fez com nosso país nunca deveria ser esquecido. Se tivéssemos passado mais um ano assim, estaríamos exatamente onde a Venezuela estava. Eu dizia: "Se eles vencerem, seremos a Venezuela com esteroides". E isso teria acontecido.

Jornalista: O senhor está dizendo que secretários americanos vão administrar a Venezuela? E haverá tropas americanas lá?

Donald Trump: Não vamos simplesmente tirar Maduro e ir embora, como outros fizeram. Se fizermos isso, não haverá nenhuma chance de o país se recuperar. Vamos administrar corretamente, de forma profissional. As maiores empresas de petróleo do mundo vão investir bilhões, retirar recursos e usar esse dinheiro na Venezuela. O maior beneficiário será o povo venezuelano -- e também as pessoas que foram expulsas da Venezuela e hoje estão nos Estados Unidos.

Jornalista: Os americanos detidos estão protegidos?

Donald Trump: Estão muito protegidos. Ninguém vai mexer conosco. Deixamos claro que não toquem em nenhum deles.

Jornalista: O senhor teme que elementos ruins do regime de Maduro permaneçam?

Donald Trump: Sabemos quem eles são. Estamos de olho neles. Eles estão agindo de forma muito diferente agora do que agiriam dois dias atrás.

Jornalista: Por que administrar um país na América do Sul é "América em primeiro lugar"?

Donald Trump: Porque queremos nos cercar de bons vizinhos, de estabilidade e de energia. Há energia tremenda naquele país. É muito importante protegê-la. Precisamos disso para nós e para o mundo.

Jornalista: Há alguma mensagem para Cuba?

Cuba é um caso interessante. Não está indo bem. O sistema não foi bom para o povo cubano, que sofreu por muitos anos. É uma nação em colapso. Queremos ajudar o povo cubano, assim como ajudar os que foram expulsos de Cuba e vivem aqui. Cuba, em muitos aspectos, ajudou a controlar a segurança do regime de Maduro. Um dos grandes problemas da Venezuela é que ela precisa se tornar independente de Cuba.

Jornalista: É possível que os EUA acabem administrando a Venezuela por anos?

Donald Trump: Isso não vai nos custar nada. O dinheiro que sai do solo é muito substancial. As empresas de petróleo vão investir. Vamos recuperar o petróleo que, francamente, deveríamos ter recuperado há muito tempo. Vamos ser reembolsados por tudo o que gastarmos. Isso foi um evento muito importante. Precisamos de países seguros ao nosso redor e precisamos de energia real.

Jornalista: Quando o senhor falou pela última vez com Maduro?

Donald Trump: Não vou entrar nos detalhes, mas eu disse a ele que precisava se render. Achei que ele estava perto de fazer isso. Agora, ele gostaria de ter feito.

Jornalista: O senhor acusou Maduro de tráfico de drogas, mas perdoou o ex-presidente de Honduras condenado por isso. Como explica?

Donald Trump: Ele foi tratado da mesma forma que o governo Biden tratou um homem chamado Trump. Foi perseguido de forma muito injusta. Estudei o caso rapidamente e depois em detalhes. Muitas pessoas aqui acharam que ele foi tratado muito mal. Por isso concedi o perdão.

Jornalista: O senhor mencionou "botas no chão". Haverá presença militar americana enquanto os EUA administrarem a Venezuela?

Donald Trump: Haverá presença relacionada ao petróleo, para fornecer nossa expertise. Não muita coisa. Vamos retirar uma enorme quantidade de riqueza do solo, e essa riqueza irá para o povo da Venezuela, para pessoas que viviam lá e para os Estados Unidos, como reembolso pelos danos causados.

Obrigado a todos.

Jornalista : Falando de Putin: o senhor falou com ele na segunda-feira. Vocês falaram de Maduro?Não. Nunca falamos de Maduro. O senhor está irritado com Putin?

Donald Trump: Não estou satisfeito. Ele está matando pessoas demais. Achei que a guerra Rússia-Ucrânia seria fácil de resolver. Não foi. Muitas pessoas estão morrendo. Quero parar isso. Se eu fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Mas herdei essa situação. É um desastre. Assisti ontem à noite a uma operação tão precisa, tão brilhante. Se tivéssemos pessoas assim envolvidas, aquela guerra não teria durado muito. Tornou-se um banho de sangue, e queremos que isso acabe. Muito obrigado a todos.