SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As forças dos Estados Unidos capturaram rapidamente o ditador Nicolás Maduro e sua mulher em um complexo na capital da Venezuela, Caracas, segundo disse o presidente Donald Trump.

Chamada de Operação Determinação Absoluta, a ação foi o ponto culminante de uma operação de guerra sem precedentes que vinha sendo montada havia meses no Caribe. Os poucos detalhes disponíveis foram dados por Trump e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto americano, general Dan Caine.

Segundo o militar, há semanas as forças americanas esperavam uma janela no tempo caribenho para empreender o ataque. Ela veio na sexta (2), quando Trump deu a ordem para a ação. Eram 22h46 no horário da Flórida, onde o presidente estava ?23h46 em Caracas e 0h46 em Brasília.

Um contingente de 150 aeronaves foi mobilizado a partir de 20 pontos, incluindo o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, e o navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, um dos pontos centrais da operação.

Segundo Caine, caças F/A-18 do Ford e F-22 vindos dos EUA participaram da primeira onda de ataque, ao lado de bombardeiros estratégicos B-1B, também saídos de bases americanas. Sua função era formar um corredor de ataque direto do Caribe até Caracas.

Imagens gravadas em Porto Rico, base de operações, mostraram também a mobilização de caças F-35 e do drone RQ-170, ambos furtivos ao radar.

A reação venezuelana foi mínima, elevando as suspeitas de que possa ter havido algum acordo entre os militares do país e o governo Trump para entregar Maduro. Ainda assim, houve ataques coordenados a pelo menos cinco pontos em três estados do país caribenho.

"O objetivo era abrir caminho e proteger os helicópteros", disse, em referência aos modelos MH-60 Seahawk e CH-47 Chinook que foram filmados por moradores voando impunemente enquanto as bombas caíam sobre a capital venezuelana.

Aberto o corredor, o que segundo Caine ocorreu com a supressão de defesas aéreas com o uso de drones e de caças de guerra eletrônica EA-18G Growler, uma fila de helicópteros com os soldados da Delta Force, unidade de elite do Exército, entrou em Caracas. Eles voaram a 30 metros de altura sobre o mar e o solo.

Às 2h01 no horário local (3h01 em Brasília), os soldados que haviam formado um perímetro em torno do bunker de Maduro entraram no local. Trump disse ter assistido tudo em tempo real. "Parecia um programa de TV, inacreditável", afirmou.

Maduro tentou alcançar um quarto seguro com portas de aço, mas em 47 segundos foi rendido. Caine disse que "houve muito tiroteio", mas que nenhum americano foi ferido gravemente. Venezuelanos, não se sabe ainda.

Logo o ditador e sua esposa estavam em um dos helicópteros rumo ao Iwo Jima. Ele vestia um abrigo esportivo e, em foto divulgada por Trump, estava algemado, com um óculos escuro e abafador de sons nos ouvidos.

Segundo Caine, ele pousou no Iwo Jima às 3h29 já no horário americano, ou 5h29 em Brasília. "Nós achávamos que seria necessária uma segunda onda [de ataques], mas não foi. Estamos prontos se for preciso", disse o presidente.

A ação foi o que se chama em jargão militar de exfiltração de alvos, no caso o casal Maduro. Ela foi combinada com uma ação de supressão de defesa antiaérea e não configurou uma invasão, como temiam alguns analistas dado o risco de perdas maiores.

"Poderia ter dado errado", disse Trump. Segundo Caine, apenas um helicóptero americano foi atingido por tiros quando se aproximou do esconderijo de Maduro, mas permaneceu em condições de voar. Não se sabe ainda quantos militares e civis venezuelanos morreram ou foram feridos.

A mobilização militar, iniciada em agosto, foi a maior da história americana na América Latina. Houve outras ações grandes, como a captura do líder panamenho Manoel Noriega para julgamento nos EUA em 1989, mas nunca com tanto poder de fogo envolvido.

O centro logístico da ação foi Porto Rico. No território americano fica a antiga base de Roosevelt Roads, que estava desativada havia duas décadas. Ela rapidamente se transformou em ponto de encontro de caças, helicópteros, aviões de transporte, espionagem e reabastecimento.

Os bombardeios B1-B, voando a partir dos EUA, treinaram diversas incursões nos meses que precederam o ataque deste sábado. Segundo o relato de Caine, não foram empregados mísseis Tomahawk, armas de primeiro ataque presentes em pelo menos nove embarcações na região.

Houve pouca ou nenhuma resistência local. Em Higuerote (norte), uma enorme explosão seguida por estouros secundários no aeroporto local sugere que foi atingido um sistema de mísseis antiaéreos da Venezuela, provavelmente os mais capazes deles, S-300 de fabricação russa.

Em Caracas, uma das imagens mais impressionantes era a do que parecia ser um helicóptero de ataque AH-64 Apache disparando mísseis Hellfire contra o Forte Tiuna, o comando central das Forças Armadas do país.

O aparelho tem um alcance de menos de 500 km, o que sugere que ele chegou lá a partir de algum dos navios e não da vizinha Trinidad e Tobago, que sediou exercícios de forças especiais americanas em novembro mas fica a 650 km da capital venezuelana.

Helicópteros são a marca registrada de assaltos de forças especiais, que segundo Trump já operavam infiltradas na Venezuela havia meses.

Sua base de operações é o navio M/V Ocean Trader, na prática um porta-helicópteros e centro de comando. Mas no ataque deste sábado, o papel central foi do USS Iwo Jima, bem mais capaz de coordenar ações.

O transporte dos soldados é feito pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, unidade do Exército que dá apoio a missões de fuzileiros navais e outros pelo mundo.

As forças venezuelanas prometeram resistir, mas sem soldados americanos em solo após a captura de Maduro, seus recursos para causar danos são bastante limitados. Pode haver tentativas de atacar navios americanos com mísseis russos ou chineses à disposição do regime.

Isso parece remoto agora, dada a decapitação da ditadura e a demonstração de força contra suas unidades militares. Há também um fator vital: os gritos de celebração ouvidos em Caracas quando Trump anunciou a captura de Maduro.