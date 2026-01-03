SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na noite deste sábado (3) no Aeroporto Internacional Stewart, a cerca de 100 quilômetros da cidade de Nova York. Imagens de canais de televisão americanos mostram o líder do regime venezuelano andando lentamente, indicando que seus pés podem estar algemados.

Nas imagens, Maduro aparece cercado de dezenas de policiais, além de militares fortemente armados e outros agentes de segurança. Capturado em Caracas em uma ação militar de larga escala dos EUA contra a Venezuela, o ditador foi indiciado pelo Departamento de Justiça pelos crimes de narcoterrorismo, tráfico de drogas e outros, e responderá na Justiça de Nova York.