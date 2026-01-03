SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombardeios dos Estados Unidos contra a capital da Venezuela, Caracas, durante a operação que capturou o ditador Nicolás Maduro mataram pelo menos 40 pessoas, de acordo com militares venezuelanos ouvidos pelo jornal The New York Times.

O número inclui membros das Forças Armadas da Venezuela e civis, segundo a autoridade que conversou com o jornal americano sob condição de anonimato. Entre os alvos atacados pelos EUA no sábado (3) estão o complexo militar Fuerte Tina, na capital.

