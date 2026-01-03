SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou neste sábado (3) no Aeroporto Internacional Stewart, nos arredores da cidade de Nova York, sob forte escolta de policiais, militares e agentes de segurança após ser capturado durante ataque dos Estados Unidos contra Caracas horas antes.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio militar americano no Caribe e, então, transportados até Nova York, onde responderão a acusações feitas pelo Departamento de Justiça do governo Donald Trump de crimes como narcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Nas imagens captadas por emissoras dos EUA, é possível ver Maduro caminhando de forma lenta, aparentemente algemado nas mãos e nos pés, rodeado de dezenas de policiais fortemente armados. Não é possível identificar Flores no vídeo.

Os bombardeios contra Caracas que fizeram parte da operação para capturar Maduro deixaram pelo menos 40 venezuelanos mortos, entre civis e militares, disse neste sábado o jornal americano The New York Times, que ouviu uma autoridade da Venezuela sob condição de anonimato.

Trump disse mais cedo que vai governar a Venezuela "até que haja uma transição adequada e justa". Segundo ele, o petróleo venezuelano será explorado por empresas americanas e "voltará a fluir" com petroleiras dos EUA à frente das operações e da infraestrutura do país.

A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo.