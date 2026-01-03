BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PT, Edinho Silva, criticou neste sábado (3) integrantes da direita brasileira por comemorarem a intervenção do governo Trump na Venezuela e chamou de submissão os aplausos à operação militar em um país vizinho.

Edinho ressalta ainda que Donald Trump deixou claro, em entrevista, que seu interesse está na produção do petróleo, o que configura um precedente gravíssimo. Ele defende que o campo democrático brasileiro se una em defesa da democracia.

"Não dá para entender os aplausos da direita brasileira sobre o ocorrido na Venezuela, é muita submissão. É gravíssimo o governo Trump invadir um país só por conta das reservas de petróleo. O precedente é gravíssimo, é hora do campo democrático brasileiro se unir, a democracia tem que vencer, o conceito de soberania não pode ser derrotado", afirmou.

Na manhã deste sábado (3), o PT divulgou nota em que afirmou condenar com veemência a ação militar dos EUA.

"O Partido dos Trabalhadores (PT) condena veementemente a agressão militar dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela e seu povo. Diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama. Em nota anterior, o PT já havia manifestado profunda preocupação com a escalada do conflito, o qual tem motivações políticas e econômicas, e alertado para os graves riscos à estabilidade regional", diz a nota do PT.

No documento, o partido já alertava para as ameaças à soberania e à estabilidade institucional na América do Sul. Mas não citava o que agora classifica como subserviência da direita ao intervencionismo americano.