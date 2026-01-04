SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, passou a noite num centro de detenção em Nova York após ter desembarcado, neste sábado (3), no Aeroporto Internacional Stewart, sob forte escolta de policiais, militares e agentes de segurança ao ser capturado durante ataque dos Estados Unidos contra Caracas horas antes.

Na chegada de Maduro, um dos perfis oficiais da Casa Branca publicou, no X, um vídeo em que ele caminha, algemado, na sede da agência antidrogas do país, em Nova York. Na filmagem, o ditador carrega uma garrafa de água, veste roupas de inverno e é escolado por três agentes. Segundo o jornal The New York Times, ele foi levado, logo após, para um centro de detenção no bairro do Brooklyn.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio militar americano no Caribe e, então, transportados até Nova York, onde responderão a acusações feitas pelo Departamento de Justiça do governo Donald Trump de crimes comonarcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.