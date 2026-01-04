BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A fronteira do estado de Roraima com a Venezuela já está aberta nos dois sentidos. O tráfego entre os dois países havia sido fechado no sábado (3) em decorrência do ataque feito pelos Estados Unidos contra a região e da captura de Nicolás Maduro.

A passagem foi reaberta ainda no sábado, às 13h, para turistas brasileiros que estavam na Venezuela, e a partir das 15h, o acesso total já estava normalizado, segundo informou o governo estadual à Folha.

No trecho entre os dois países estão alguns guardas da Venezuela realizando o controle aduaneiro de rotina, por se tratar de uma região de comércio.

A cidade fronteiriça de Santa Helena do Uairén (Venezuela) é conhecida por atrair brasileiros para compras, sendo necessários o controle e a fiscalização dos limites legais da aduana na região.

Como mostrou a Folha, a vice-cônsul do Brasil em Santa Elena do Uairén, Lisa-May, que conseguiu autorização para a saída dos brasileiros que procuraram o órgão, sendo orientados por WhatsApp para se dirigirem à fronteira, após acordo temporário com as autoridades locais de imigração.

No sábado, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que o Brasil conta com um contingente militar suficiente para lidar com a situação na fronteira entre Roraima e a Venezuela. Segundo ele, há 2.300 militares no estado. Na Amazônia, há um efetivo de 10 mil militares.

A fronteira entre Venezuela e Brasil, em Roraima, foi fechada por decisão da Venezuela, disseram à Folha pessoas com conhecimento do tema. Durante a reunião de emergência convocada pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, Múcio fez um relatório do quadro no local.

Por determinação do presidente Lula (PT), o governo brasileiro montou um plano de contingência para a entrada de venezuelanos pela fronteira em Roraima em caso de agravamento da crise no país vizinho.