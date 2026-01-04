SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, afirmou neste domingo (4), em declaração televisionada, que a equipe de segurança de Nicolás Maduro foi assassinada "a sangue frio" durante a ofensiva militar dos Estados Unidos contra Caracas que resultou na captura do ditador no sábado (3).

Padrino não forneceu um número exato de vítimas, mas apoiou a nomeação da vice-líder Delcy Rodríguez como presidente interina e disse que as Forças Armadas foram ativadas em todo o país para garantir a soberania.