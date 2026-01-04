SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia ativou um mecanismo de ajuda humanitária na fronteira com a Venezuela. Além disso, o país vai direcionar 30 mil soldados para a fronteira com o país. Medidas ocorrem após os EUA capturarem o ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

Ministério da Defesa ativou plano de ajuda humanitária neste domingo (04). Pedro Sánchez, ministro da Defesa da Colômbia, confirmou a ativação de cinco PMUs (Puestos de Mando Unificado), usados para emergências e ordem pública, em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

30 mil soldados foram designados para a fronteira com a Venezuela. A Colômbia divide 2.200 km de fronteira com o país de Maduro.

Maior ponto de atenção é região de Catatumbo, no norte do departamento de Santander. Do total do efetivo, 11 mil ficarão na região, que é conhecida por economia ilegal, condições sociais precárias e presença de grupos armados, como a facção El Tren de Aragua, segundo o jornal colombiano El Tiempo.

Ideia é intensificar vigilância de fronteiras devido à crise política na Venezuela. Desde 2014, cidadãos venezuelanos passaram a migrar para a Colômbia devido à crise política e financeira. Só em 2017, cerca de 1 milhão de venezuelanos foram para o país vizinho. Brasil também foi uma das rotas de fuga para cidadãos insatisfeitos.