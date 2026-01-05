SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito foi preso após uma suposta invasão à casa do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, segundo a imprensa americana.

Polícia de Cincinnati e o Serviço Secreto atuam na investigação, diz a imprensa. As informações foram levantadas por veículos como a FOX News, o canal local WLWT5 e a CNN.

Suspeito teria sido visto na madrugada desta segunda-feira (5) no local. A suposta invasão ocorreu na residência de Vance em East Walnut Hills. O canal WLWT5 capturou imagens de uma janela quebrada no local.

JD Vance e a família não estariam em casa, segundo a CNN. Um oficial federal dos EUA afirmou ao veículo que o suspeito provavelmente não conseguiu entrar na casa do vice-presidente, mas que a investigação ainda apura se a intenção era de um ataque contra Vance.