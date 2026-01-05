BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Era para ser mais uma cerimônia protocolar de início do ano legislativo na Assembleia Nacional da Venezuela, dominada pelo PSUV (o partido do regime). A abertura dos trabalhos nesta segunda-feira (5), no entanto, ocorre dois dias depois do ataque dos Estados Unidos ao país latino e da captura do ditador Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores.

Coube ao filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, transformar seu discurso de posse em um manifesto contra a captura de seu pai no último sábado (3).

Emocionado, ele dirigiu parte do discurso se dirigindo diretamente a Maduro: "A você, pai, digo que criou uma família de pessoas fortes. A pátria está em boas mãos, pai, e logo vamos nos abraçar aqui na Venezuela", disse, com a voz embargada. "E também nos veremos, Cilia."

Ele também reforçou o apoio do bloco governista, que controla o Legislativo, à vice Delcy Rodríguez e reafirmou que o regime não irá se render.

"Estamos comprometidos em defender a dignidade da Venezuela. Hoje cabe a mim falar e escrever, meu pai e minha segunda mãe foram sequestrados, com eles cresci, no amor de um lar bolivariano. Nos forjaram na luta revolucionária, que sempre foi o sonho do meu pai", disse o deputado.

Ele criticou a ação perpetrada pelos Estados Unidos e afirmou que além de atingir o líder de um país, também atingiu um pai e avô e uma combatente e advogada competente.

"Com eles, aprendi a serenidade e a paz, a verdade triunfará. Mais cedo ou mais tarde, eles estarão conosco. Nossos olhos os verão, seremos testemunhas desse momento histórico."

O político disse que se eles [os Estados Unidos] são Monroe, em referência a Doutrina Monroe, de "América para os americanos", os venezuelanos são Simón Bolívar -libertador da América Latina e herói nacional.

O filho de Maduro acrescentou que o direito internacional serve para conter os mais poderosos e evitar que a lei da selva substitua a razão. "Estamos diante de uma regressão perigosa para toda a comunidade internacional."

Ele também disse ser acusado nos Estados Unidos pelos mesmos crimes que Maduro e a primeira-dama e que sua família está sendo perseguida. "Pedimos que nos deixem em paz para que as nossas instituições se desenvolvam de forma livre e independente, para que a nossa economia cresça e para que o nosso povo tenha paz.

"Vamos lutar com inteligência e audácia pela libertação de Maduro e de sua mulher", seguiu. "Talvez tenham sequestrado Maduro e Cilia, mas não sequestraram a consciência de um povo."

Maduro Guerra indicou Jorge Rodríguez, irmão da vice Delcy Rodríguez, para um novo mandato na Presidência da Assembleia Nacional.

