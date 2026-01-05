BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O representante do Brasil nas Nações Unidas, embaixador Sérgio Danese, criticou a operação dos Estados Unidos que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro e afirmou que uma solução para a crise na Venezuela não envolve a "criação de protetorados".

"O Brasil não acredita que a solução da situação da Venezuela passe pela criação de protetorados no país, mas por soluções que respeitem a autodeterminação do povo venezuelano no marco da sua Constituição", discursou Danese, durante sessão do Conselhod e Segurança das Nações Unidas convocada para debater a ação militar ordenada por Donald Trump.

No sábado (3), horas após anunciar que Maduro havia sido retirado da Venezuela e estava sendo transportado a Washington, Trump disse numa coletiva de imprensa que os EUA governariam o país caribenho por um período até que uma transição seja possível.

Ele também disse que empresas americanas explorariam a indústria de petróleo do país.