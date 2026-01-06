SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recém-nomeada diretora do gabinete de Proteção ao Inquilino de Nova York, Cea Weaver, virou alvo de críticas após virem à tona posts e vídeos antigos em que ela associa a propriedade privada à supremacia branca, defende a expropriação de bens e critica a polícia.

Weaver foi nomeada pelo prefeito democrata Zohran Mamdani, que tomou posse em 1º de janeiro. Uma reportagem do New York Post revelou os vídeos e as postagens. Após a repercussão, ela apagou seu perfil no X.

Em um das publicações, datada de junho de 2018, Weaver escreveu: "Confisquem a propriedade privada". Em agosto de 2019, reforçou a posição em um post no X em que afirmava que "a propriedade privada, incluindo especialmente a casa própria, é uma arma da supremacia branca".

As falas estão sendo repercutidas pela imprensa americana e usadas pela oposição para criticá-la. Em 2017, ela pediu às pessoas para "eleger mais comunistas" ?o post comentava a renomeação de uma rua no Harlem em homenagem ao ex-deputado Vito Marcantonio, ligado ao Partido Comunista.

Em maio de 2020, em meio aos protestos que eclodiram nos Estados Unidos após a morte do homem negro George Floyd, Weaver disse que a polícia é composta por "pessoas que o Estado autoriza a matar com imunidade".

Em um vídeo antigo, Weaver fala em abandonar a visão da propriedade como um bem individual e passar a tratá-la dentro de estruturas de propriedade coletiva, observando que "famílias, especialmente famílias brancas", podem ver sua relação com os imóveis mudar.

Weaver foi coordenadora de campanha da organização Housing Justice For All, que atua pela ampliação de direitos habitacionais e por políticas públicas mais rigorosas de regulação do mercado imobiliário.Ela também foi assessora da campanha de Mamdani e atuou na articulação para endurecer as leis de controle de aluguel em 2019, tornando-as mais favoráveis aos inquilinos.

Anteriormente, o New York Post apresentou Weaver como parte de um grupo de jovens progressistas de esquerda que integram o núcleo de formulações das políticas de Mamdani.

Representante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e autodeclarado socialista, Mamdani foi eleito com quatro propostas centrais: ônibus gratuitos por toda a cidade; uma rede de supermercados públicos administrados pela prefeitura; congelamento de aluguéis e creche gratuita.

Ele defende congelar os valores dos quase um milhão de apartamentos com aluguel estabilizado que já existem em Nova York. A política não teria custo direto para o orçamento municipal, pois seria aprovada pelo Conselho de Diretrizes de Aluguel (Rent Guidelines Board), formado por nove membros indicados por ele.

Apesar de não representar uma despesa direta para o município, a medida poderia aumentar os encargos dos proprietários, que continuariam responsáveis pela manutenção de prédios antigos e pelo pagamento de impostos sobre a propriedade.

Mamdani é o primeiro muçulmano à frente do cargo. Ele nasceu em Uganda e se mudou para Nova York aos sete anos de idade com os pais, que têm origem indiana.